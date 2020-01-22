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  4. Dolgu maddelerinin insan vücuduna zararı var mıdır?

Dolgu maddelerinin insan vücuduna zararı var mıdır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Günümüzde ameliyatsız estetik uygulamalarının popülerleşmesi ile birlikte dolgu uygulamalarına çok daha sıcak bakılıyor. İnsanların bu uygulamalarda sordukları en önemli soru ise dolgu maddelerinin insan vücuduna zarar verip vermediği oluyor.

Dolgu maddelerinin insan vücuduna zararı var mıdır?

Op. Dr. Mirza Fırat, "Dolgu maddelerinin insan vücuduna zararı var mıdır?" sorusuna açıklık getirdi. Aslında doğrudan dolgu maddelerinin zararsızlığından bahsederek insanları yanlış yönlendirmemek gerekir. Çünkü merdiven altı olarak ifade edebileceğiniz klinik standartlarını taşımayan yasa dışı işletmelerde kullanılan herhangi bir maddenin ya da malzemenin insan sağlığını tehdit etmemesi söz konusu bile değil.

Güvenilir ve uzman bir doktor tarafından seçilmeyen dolgu maddelerine güvenilmemesi, uzun vadede hastaların sağlığı ve yaşam kalitesi açısından verilmiş doğru bir karar olacaktır.

HYALURONİK ASİT İÇEREN YÜZ DOLGULARI

Hyaluronik asit insan vücudunda doğal olarak bulunan bir asit olduğu için bu maddenin yer aldığı dolguların insan vücuduna zararı bulunmaz. Madde FDA tarafından onaylanmış olması sebebiyle son yıllarda dolgu uygulamalarında çok sık tercih edilir.

Cilt altına enjekte edilerek bölgedeki kolajen üretimini arttıran bu dolgu malzemesi, doğru miktarda ve yöntemle kullanıldığı zaman ciltte elastikiyetin geri kazanılmasını sağlar. Zamana bağlı olarak ortaya çıkan yaşlanma belirtilerinin önüne geçilmesi ve bu belirtiler için erken önlem alınması için tercih edilen hyaluronik asit içeren dolgular son derece zararsızdır ve herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmazlar.

SAĞLIĞINIZA ZARAR VEREN MADDELERDEN UZAK DURUN

İnsan sağlığına zarar verecek dolgu maddelerini ancak uzmanlar ayırt edebilecek olsa da kendinizi bu maddeleri kullanarak size zarar vermeyi göze alan dolandırıcılardan koruyabilirsiniz.

Öncelikle insana zararı olmayan dolgu maddelerinin kalıcı olmadığını, bu maddelerin zamanla vücut tarafından parçalanıp emildiğini ve buna bağlı olarak da dolgu etkisinin azaldığını unutmamak gerekir.

Kalıcı ve mucizevi olduğu ifade edilen dolgu maddelerine soru işareti ile yaklaşılmalı, bu ifadeyi kullanan kişinin tıbbi geçmişi mutlaka sorgulanmalı. Günümüzde ne yazık ki kalıcı dolgu olarak endüstriyel silikonun bile kullanıldığı merdiven altı pek çok yer bulunuyor.

Bu tür yerlerde eğitimi, yetkinliği ve bilgisi olmayan kişiler insanların sağlığını tehlikeye atacak uygulamalar yapabiliyor. Siz de herhangi bir nedenden ötürü dolgu yaptırmaya karar verdiyseniz lütfen tercih ettiğiniz kliniği ve uzman doktoru detaylı bir şekilde araştırmadan son kararınızı vermeyin.

Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı

www.mirzafirat.com
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Instagram: @drmirzafirat
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Anahtar Kelimeler:
dolgu maddesi estetik sağlık

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