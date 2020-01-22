Op. Dr. Mirza Fırat, "Dolgu maddelerinin insan vücuduna zararı var mıdır?" sorusuna açıklık getirdi. Aslında doğrudan dolgu maddelerinin zararsızlığından bahsederek insanları yanlış yönlendirmemek gerekir. Çünkü merdiven altı olarak ifade edebileceğiniz klinik standartlarını taşımayan yasa dışı işletmelerde kullanılan herhangi bir maddenin ya da malzemenin insan sağlığını tehdit etmemesi söz konusu bile değil.

Güvenilir ve uzman bir doktor tarafından seçilmeyen dolgu maddelerine güvenilmemesi, uzun vadede hastaların sağlığı ve yaşam kalitesi açısından verilmiş doğru bir karar olacaktır.

HYALURONİK ASİT İÇEREN YÜZ DOLGULARI

Hyaluronik asit insan vücudunda doğal olarak bulunan bir asit olduğu için bu maddenin yer aldığı dolguların insan vücuduna zararı bulunmaz. Madde FDA tarafından onaylanmış olması sebebiyle son yıllarda dolgu uygulamalarında çok sık tercih edilir.

Cilt altına enjekte edilerek bölgedeki kolajen üretimini arttıran bu dolgu malzemesi, doğru miktarda ve yöntemle kullanıldığı zaman ciltte elastikiyetin geri kazanılmasını sağlar. Zamana bağlı olarak ortaya çıkan yaşlanma belirtilerinin önüne geçilmesi ve bu belirtiler için erken önlem alınması için tercih edilen hyaluronik asit içeren dolgular son derece zararsızdır ve herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmazlar.