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Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe etmiştim dayanamadım" dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Adana’da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe etmiştim dayanamadım" dedi

Adana’da dolmuşa bindiği sırada bir kadının arka cebinden cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. İfadesinde "Tövbe etmiştim ancak dayanamadım” diyen sabıkalı şahıs tutuklandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Annesiyle birlikte durakta dolmuş bekleyen Havva K.’nın (23) arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Olayı fark eden Havva K., kaçan şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Cep telefonunu çalan şahsın daha önce de ‘hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yankesicilik ve yağma’ suçlarından sabıkası olan İslam Ş. (29) olduğu belirlendi. İslam Ş.’nin emniyetteki sorgusunda, “Maddi sıkıntım vardı. Bir daha böyle şeyler yapmamak için tövbe etmiştim ancak dayanamadım” dediği öğrenildi. İslam Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Dolmuşta hırsızlık yaptı,

Dolmuşta hırsızlık yaptı,

Dolmuşta hırsızlık yaptı,

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