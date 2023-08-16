HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doluluk oranı yüzde 33'e düştü! Uyarı geldi: Banyodan 1 dakika erken çıkın

Doluluk oranı yüzde 33'e düştü! Uyarı geldi: Banyodan 1 dakika erken çıkın

16.08.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullular dikkat! Büyükşehir Belediyesi barajlardaki doluluk oranının yüzde 33'lere düşmesinin ardından vatandaşlara su tasarrufuyla ilgili uyarıda bulundu. "Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın" denilen uyarıda el yüz yıkarken, duş alırken, çamaşır ve bulaşık yıkarken, sebze ve meyveleri temizlerken nasıl tasarrufta bulunacağı belirtildi.

Doluluk oranı yüzde 33'e düştü! Uyarı geldi: Banyodan 1 dakika erken çıkın

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent sakinlerine hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak tasarruf önerilerinde bulundu.

ssssss

BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 33'E DÜŞTÜ

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşandığı, su arzının devamlılığı için kullanım alışkanlıklarının değiştirilerek suyun dikkatli harcanmasının önem arz ettiği belirtildi. Kentteki barajlarda genel doluluk oranının yüzde 33 seviyelerine kadar düştüğü aktarılan açıklamada, İSKİ'nin hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerilerine yer verildi.

AKAN SUDAN YÜZDE 50 TASARRUF EDİLEBİLİR

Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan muslukların tamir ettirilmesiyle yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasının önleneceği ifade edildi.

Açıklamada, muslukların altında bulunan vanaların bir miktar kısılması veya musluk başlıklarına perlatör takılmasıyla akan suda yüzde 50 tasarruf sağlanacağına işaret edildi.

Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceği vurgulanan açıklamada, öneriler şöyle sıralandı:

"Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin. Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın, yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın. Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın. El ve yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın. Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın. Bulaşıklarınızı elde değil makinede yıkayın, her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun. Çamaşırlarınızı elde değil makinede yıkayın, yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içinde yıkayın."

"HALILARI SİLMEYİ TERCİH EDİN"

Açıklamada, evde kullanılan arıtmaların çıkış suyunun biriktirilerek temizlikte kullanılması tavsiye edildi.

İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmışsa ya da depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğu belirtilen açıklamada, "Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın, buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımıyla yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüketilen her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığı, israf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğu aktarılarak, İSKİ faturasının da kağıt yerine SMS ya da e-posta ile ulaştırılmasını sağlayan "Dijital Fatura" uygulamasına geçilebileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Luna-25, "Dünya'nın doğal uydusunun" yörüngesine girdi!Luna-25, "Dünya'nın doğal uydusunun" yörüngesine girdi!
Adana'da 4.5 büyüklüğünde depremAdana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.