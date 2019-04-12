HABER

Dolunun en büyük zararı fıstık bahçelerine oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bölgede yaklaşık bin dönüm arazideki Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü.Gaziantep’te 9 Nisan günü etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Araban Ovası’nın değişik bölgelerinde bulunan tarım alanları zarar gördü.Yaşanan mağduriyetin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Araban İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından bölgede zarar tespit çalışmaları başlatıldı.

Dolunun en büyük zararı fıstık bahçelerine oldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bölgede yaklaşık bin dönüm arazideki Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü.
Gaziantep’te 9 Nisan günü etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Araban Ovası’nın değişik bölgelerinde bulunan tarım alanları zarar gördü.
Yaşanan mağduriyetin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Araban İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından bölgede zarar tespit çalışmaları başlatıldı. En fazla hasarı fıstık üreticilerinin gördüğünü belirleyen görevliler, tespit çalışmalarını tamamladı. Emirler Dağı mevkiinde bulunan 60 çiftçinin dolu ve yağmur nedeniyle zarara uğradığını tespit eden görevliler, yaklaşık bin dönüm alandaki fıstık bahçesinin hasarını tespit etti. Fıstık ağaçlarındaki zarar oranının yüzde 80-90 olduğunu açıklayan yetkililer, tespitlerin rapor haline getirilerek ilgili makamlara iletildiğini duyurdu.
Çiftçiler devletten yardım isteyerek, zararlarının tespit edilmesini talep etti. Yağışlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten çiftçiler, "Aniden başlayan sağanak ve her biri ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ailemizin geçimini sağladığımız Antep fıstığı bahçelerini, tarım arazilerimizi mahvetti. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Ağaçlardaki çiçekler ve meyveleri olgunlaşmadan döküldü, ağaçlar tahrip oldu. Mağduriyetimiz giderilerek, gerekli destekler verilmesini umut ediyoruz" diye konuştu.
Mağdur olduklarını belirten Antep fıstığı üreticileri, ’’Aniden başlayan sağanak ve her biri ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ailemizin geçimini sağladığımız Antep fıstığı bahçelerimizin bulunduğu alanlardaki fıstık ağaçlarımızı mahvetti. Şiddetli dolu yağışı yüzünden mağduruz. İnşallah hükümetimiz biz mağdur üreticilere destek verip zararımızı karşılar’’ ifadelerini kullandı.

Dolunun en büyük zararı fıstık bahçelerine oldu

Dolunun en büyük zararı fıstık bahçelerine oldu

Dolunun en büyük zararı fıstık bahçelerine oldu

Dolunun en büyük zararı fıstık bahçelerine oldu

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Bursa trafiğine fetih ayarıBursa trafiğine fetih ayarı
Bu imtihanda ne öğretmen ne gözetmen var...Bu imtihanda ne öğretmen ne gözetmen var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.