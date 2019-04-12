Dolunun en büyük zararı fıstık bahçelerine oldu

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bölgede yaklaşık bin dönüm arazideki Antep fıstığı ağaçları büyük zarar gördü.

Gaziantep’te 9 Nisan günü etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Araban Ovası’nın değişik bölgelerinde bulunan tarım alanları zarar gördü.

Yaşanan mağduriyetin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Araban İlçe Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından bölgede zarar tespit çalışmaları başlatıldı. En fazla hasarı fıstık üreticilerinin gördüğünü belirleyen görevliler, tespit çalışmalarını tamamladı. Emirler Dağı mevkiinde bulunan 60 çiftçinin dolu ve yağmur nedeniyle zarara uğradığını tespit eden görevliler, yaklaşık bin dönüm alandaki fıstık bahçesinin hasarını tespit etti. Fıstık ağaçlarındaki zarar oranının yüzde 80-90 olduğunu açıklayan yetkililer, tespitlerin rapor haline getirilerek ilgili makamlara iletildiğini duyurdu.

Çiftçiler devletten yardım isteyerek, zararlarının tespit edilmesini talep etti. Yağışlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten çiftçiler, "Aniden başlayan sağanak ve her biri ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ailemizin geçimini sağladığımız Antep fıstığı bahçelerini, tarım arazilerimizi mahvetti. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Ağaçlardaki çiçekler ve meyveleri olgunlaşmadan döküldü, ağaçlar tahrip oldu. Mağduriyetimiz giderilerek, gerekli destekler verilmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Mağdur olduklarını belirten Antep fıstığı üreticileri, ’’Aniden başlayan sağanak ve her biri ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ailemizin geçimini sağladığımız Antep fıstığı bahçelerimizin bulunduğu alanlardaki fıstık ağaçlarımızı mahvetti. Şiddetli dolu yağışı yüzünden mağduruz. İnşallah hükümetimiz biz mağdur üreticilere destek verip zararımızı karşılar’’ ifadelerini kullandı.