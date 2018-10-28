Domaniç Dağlarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu, Kütahya ile Bursa sınırları içinde yer alan ve oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağlarında sonbahar ve kış mevsimi aynı anda yaşanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yer alan dağların yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgede kış mevsimi kendini göstermeye başlarken, kent merkezi ve çevresinde ise sonbaharın güzelliklerini görmek mümkün. Ormanlık alanlarda ise adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Eşsiz manzaraların oluştuğu Domaniç Dağlarında yürüyüş yapan ve fotoğraf çekerek doğal güzellikleri ölümsüzleştirenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Fotoğraf sanatçısı 62 yaşındaki Kerim Koca, bölgede çok güzel, eşsiz kar ve sonbahar manzaraları ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu güzelliklerin tanıtılması gerektiğini anlatan Koca, "Biz aslında bugün sonbahar fotoğrafı çekmek için geldik. Geldiğimizde aşağılarda sonbahar, yukarıda ise kış mevsiminin yaşandığını gördük. Biz sonbaharı fotoğraflamak isterken iki mevsimi bir arada yaşadık, çok güzel oldu." dedi.

