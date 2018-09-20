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Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zengini Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü tutkunları burayı tercih ediyor.

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç'teki şelale ve dereleriyle olaşan manzara, hayranlık uyandırıyor.

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Domaniç Kütahya

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