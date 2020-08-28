Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifi

Masterchef 2020 heyecan veren yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Kaptan olabilmek için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar eleme potasında yer almamak için takım oyunlarında tüm hünerlerini sergilemişti. Ancak oynanan iki takım oyununu da Uğur kaptanlığındaki mavi takım kaybetmişti. Eleme stresine mola veren yarışmacılar 27 Ağustos’ta yayınlanan bölümde Somer Şef’ten Masterclass eğitimi aldı.
Somer Şef’in eğitiminde yarışmacılar yemeklerin temel malzemeleri arasında yer alan domates ve biber salçası yapımını öğrendi. Aynı zamanda çeşitli malzemeleri kullanarak turşu kurdu. Sonraki etaplarda salça ve turşularını kullanacak olan yarışmacılar arta kalan domates suyunda da domates çorbası yaptı. Masterchef ile bir kez daha gündem olan domates çorbasının yapılışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki domates çorbası tarifi nedir? Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbasının püf noktaları...
Domates çorbası yapımında ilk adımda tereyağı bir tavanın içerisinde eritiliyor. Eriyen tereyağına un ekleniyor ve un kokusu çıkana kadar kavruluyor. Kavurma tamamlandıktan sonra sıvı yağla karıştırılıyor. Domates çorbasının püf noktası un kokusunun çıkartılması ve kavurma işleminin yanmadan tamamlanabilmesinden geçiyor. Domates çorbası nasıl kırmızı olur sorusunun cevabı ise mevsim domatesleri ve domates kullanılması olarak veriliyor.
Domateslerin kabukları soyulup rendeleniyor. Rendelendikten sonra tereyağ ve un karışımına domates rendesi ve domates salçası ekleniyor. 5 dakika boyunca karıştırılıyor. Domates çorbası yapılışının anahtar noktalarından bir diğeri ise; domatesin asidik özelliğinin kırılması için çay kaşığının ucuyla toz şeker eklenmesi olarak biliniyor.
Domates ve un karışımının içerisine sıcak su ilave ediliyor. Domates çorbasının kesilmesini önlemek için ise önceden ısıtılan sıcak süt azar azar ekleniyor ve ara vermeden karıştırılıyor. Kaynayana kadar orta ateşte pişirilen çorba sonrasında kısık ateşe alınıyor. 15 dakika boyunca pişen domates çorbasının tuzu ekleniyor ve servis için hazırlanıyor. Servis sırasında kaselerin üzerine isteğe bağlı olarak rendelenmiş kaşar peyniri serpiliyor.
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