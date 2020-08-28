Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifi

Masterchef 2020 heyecan veren yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Kaptan olabilmek için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar eleme potasında yer almamak için takım oyunlarında tüm hünerlerini sergilemişti. Ancak oynanan iki takım oyununu da Uğur kaptanlığındaki mavi takım kaybetmişti. Eleme stresine mola veren yarışmacılar 27 Ağustos’ta yayınlanan bölümde Somer Şef’ten Masterclass eğitimi aldı.

Somer Şef’in eğitiminde yarışmacılar yemeklerin temel malzemeleri arasında yer alan domates ve biber salçası yapımını öğrendi. Aynı zamanda çeşitli malzemeleri kullanarak turşu kurdu. Sonraki etaplarda salça ve turşularını kullanacak olan yarışmacılar arta kalan domates suyunda da domates çorbası yaptı. Masterchef ile bir kez daha gündem olan domates çorbasının yapılışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki domates çorbası tarifi nedir? Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbasının püf noktaları...

DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ

5 adet domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı su

2 çay bardağı sıcak süt

Rendelenmiş kaşar

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Domates çorbası yapımında ilk adımda tereyağı bir tavanın içerisinde eritiliyor. Eriyen tereyağına un ekleniyor ve un kokusu çıkana kadar kavruluyor. Kavurma tamamlandıktan sonra sıvı yağla karıştırılıyor. Domates çorbasının püf noktası un kokusunun çıkartılması ve kavurma işleminin yanmadan tamamlanabilmesinden geçiyor. Domates çorbası nasıl kırmızı olur sorusunun cevabı ise mevsim domatesleri ve domates kullanılması olarak veriliyor.