Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği açıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da Türk hükümeti adına Serulle'ye görevinde başarılar dileyerek, Dominiklerin Karayip bölgesinde ikinci en büyük ülke ve bölgesel çapta gelişen ekonomiye sahip olduğunu belirtti.

Serulle, ülkesinin bayrağını Türkiye'de ilk kez dalgalandırmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğini açma ve barış ülkesi Türkiye'ye ilk Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edilme şerefine eriştim." ifadesini kullandı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Serulle, devleti ve Dominik halkı adına, gösterilen dayanışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine selamlarını ve şükranlarını iletti.

İlişki ve iş birlikleri bir üst seviyeye yükseltmek açısından ülkelerin büyükelçilik açmalarını "kuvvetli siyasi taleplerine" bağlayan Önal, bu açılışların büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Önal, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğini de 2013'te açtığını anımsattı.

- "İkili ticari hacmimizi kalkındırmak için büyükelçilikler etkilidir"

Türkiye'nin bölgede açtığı büyükelçilikler ve bölge ülkelerinin de Türkiye temsilcilikleri vasıtasıyla toplam ticari hacmin son 15 yılda artış gösterdiğine dikkati çeken Önal, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Dominik Cumhuriyeti ile hem ikili hem de uluslararası organizasyonlar marjında ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Birçok çehreden çalışarak iş birliklerimizi derinleştirmek için iyi kadrolarımız var. Dünya küreselleşti. Kimse, iklim değişikliği, terörizm gibi malum trendlerden muaf değil.

Ülkelerimiz arasında daha fazla sinerji için daha fazla sebeplerimiz var. İkili ticari hacmimizi kalkındırmak için de büyükelçilikler etkilidir. Latin Amerika ve Karayipler'e ticari hacmimiz yaklaşık son 15 yılda 1,5 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi, tabii ki daha atılacak çok adım var. Bu temsilcilikler vasıtasıyla iş birliğimizi kurumsallaştırılmış ve yapısallaştırılmış usullerle ilerletmeyi ümit ediyoruz."