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  4. Domuz avında acı kaza! Arkadaşını öldürdü

Domuz avında acı kaza! Arkadaşını öldürdü

23.09.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta acı bir olay yaşandı. Domuz avına çıkan R.D., arkadaşı Osman Pusat’ı kazara av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan Pusat, hayatını kaybederken, R.D. gözaltına alındı.

Domuz avında acı kaza! Arkadaşını öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şırnak arkadaş domuz avı

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