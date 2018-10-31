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Domuz avında arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mut ilçesinde domuz avında arkadaşının silahından çıkan kurşunun isabet ettiği Salih Yılmaz (37), yaşamını yitirdi.

Domuz avında arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde domuz avında arkadaşının silahından çıkan kurşunun isabet ettiği Salih Yılmaz (37), yaşamını yitirdi.
Mut ilçesinde Salih Yılmaz, arkadaşı F.S. (37) ile domuz avına çıktı. Av sırasında ateş alan F.S.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlar, Salih Yılmaz'a isabet etti. Yılmaz ağır yaralanırken, arkadaşı sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Salih Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, F.S. polis tarafından gözaltına alındı.

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