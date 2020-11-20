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Domuz avlarken arkadaşını vurdu

20.11.2020 18:28 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde domuz avına çıkan arkadaşının silahından çıkan saçmaların üzerine isabet etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Olay, bir kaç gün önce Tete Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde domuz avına çıkan arkadaşının silahından çıkan saçmaların üzerine isabet etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, bir kaç gün önce Tete Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ve B.E. isimli arkadaşlar domuz avına çıktı. Ormanlık alanda domuz vurmak isteyen B.E.’nin silahından ateşlenen saçmalar, arkadaşı M.K.’ye isabet etti. Yaralanan M.K. Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Daha sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’nin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Olayla ilgili Malkara ilçe jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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