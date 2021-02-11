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  4. Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

11.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

Bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, domuzların burunlarıyla video oyunu oynamayı öğrenebildiğini ortaya koydu.

Purdue, Pennsylvania ve Emory üniversitelerinden bilim insanları, domuzların davranışlarının esnekliği ve zihinsel aktivitelerinin gelişimine yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmada bu hayvanların bilişsel kapasitelerinin gelişimi incelendi.

Araştırma kapsamında "Hamlet", "Omelette", "Ebony" ve "Ivory" adında dört domuzun yemlerini yedikleri bir alanda duvara video oyunu ekranı asıldı. Domuzların yem kabının yanına joy-stick koyuldu.

Oyunu oynamak için eğitilen domuzların joy-stick ile ekranda gösterilen video oyunu arasındaki bağlantıyı kavradıkları ve burunlarıyla oyunları oynayabildikleri gözlemlendi.

Domuzlara oyundaki seviyelere geçmelerine göre ödül olarak yem verildi. Yemler kesilerek devam edilen testlerde ise domuzlar nazik sözlerle teşvik edildi. Domuzlar sözlü teşviklere olumlu yanıt vererek oyunları oynadı.

Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlandı.


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