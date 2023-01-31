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Donald Trump, 2024 seçim çalışmalarına başladı: Şimdi daha kızgınım, daha fazla kararlıyım

31.01.2023 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyaya başladı. "Şimdi daha kızgınım ve her zamankinden daha fazla kararlıyım" diyen Trumo anketlerin kendisinden yana olduğunu söyledi. Kampanyasının ilk konuşmasını yapan Donald Trump yasa dışı göçü de eleştirerek "Gençlerimizin beyinlerini yıkamaya çalışan solcu radikal ırkçıları ve sapıkları durduracağız" dedi.

Donald Trump, 2024 seçim çalışmalarına başladı: Şimdi daha kızgınım, daha fazla kararlıyım

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığını koyarken, seçim kampanyasına ilişkin ilk konuşmasını New Hempshire'da düzenlenen Cumhuriyetçi Parti'nin yıllık toplantısında ve Güney Carolina eyaletinde yer alan Columbia şehrinde gerçekleştirdi. Trump yaptığı konuşmada, 2024 seçimlerini kazanmak için motive olduğunu ifade ederek, "Şimdi daha kızgınım ve her zamankinden daha fazla kararlıyım" dedi.

"BIDEN AMERİKA'YI YIKIM YOLUNA SOKTU"

Trump, kampanyasına yavaş başlaması ve başkanlık seçimlerine tekrar aday olma kararlılığının sorgulaması karşısında spekülasyonları reddederek, "Her zamankinden daha büyük mitingler planlıyoruz" dedi.

Mevcut Başkan Joe Biden'ın politikalarını eleştiren Trump, ABD'nin Biden yönetiminden "kurtulması" gerektiğini ifade ederek, "Biden'a şimdiye kadarki en hızlı ekonomik toparlanma olan harika bir ekonomi teslim ettik. Ama şimdi insanlar ekonomik zorluk çekiyor. Joe Biden Amerika'yı hızlı bir yıkım yoluna soktu ve biz bunu durduracağız" şeklinde konuştu.

"CİNSİYET İDEOLOJİSİNİ YIKACAĞIZ"

Yasa dışı göçü eleştiren Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenliği artırma ve ülkedeki sol ideolojilere karşı mücadele etme sözü verdi. Trump, "Solcu toplumsal cinsiyet ideolojisi" olarak belirttiği ideolojileri benimseten okullar için federal finansmanı durdurma taahhüdünde bulunarak, "Gençlerimizin beyinlerini yıkamaya çalışan solcu radikal ırkçıları ve sapıkları durduracağız. Cinsiyet ideolojisi kültünü yeneceğiz" dedi.

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ABD Başkanı olarak 2021 yılına kadar 4 yıl boyunca görev yapan Trump, geçtiğimiz sene kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den 2024 Başkanlık seçimleri için yeniden aday olacağını duyurmuştu. Cumhuriyetçiler arasında Trump'ın rakibi olması beklenen ancak henüz adaylıklarını resmi olarak açıklamayan isimler arasında ise eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley yer alıyor.

Öte yandan, ABD'de yapılan kamuoyu anketlerine göre, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi adaylar arasından en güçlü rakibi olarak görülen Florida Valisi Ron DeSantis'e göre daha fazla oy aldığı kaydedilmişti. Geçen hafta Morning Consult tarafından düzenlenen ankete göre, Donald Trump yüzde 48 oy alırken, DeSantis ise yüzde 31 oy almıştı.

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