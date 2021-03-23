Donald Trump'ın kendi sosyal ağı nasıl şekillenecek?

MİLYONLARI ÇEKEBİLİR

Miller, platformun neleri içereceği konusunda net değildi, ancak “oyunu yeniden tanımlayacağı” ve on milyonlarca insanı çekeceği konusunda ısrar etti. Hizmet iddia edildiği gibi ilerlerse, ana akım sosyal ağların sağcı ideolojilere karşı önyargılı olduğuna inanan muhafazakarlara hitap edebilir. Bazı muhafazakar destekçiler çok az veya hiç denetlenmeyen platformlar aradıklarından, Trump’ın yeni sosyal platformu tam olarak bu kitleye yönelik olacak.

Trump’ın ihtiyaç duyduğu altyapıyı alıp alamayacağı ise başka bir hikaye. Yaşanan ABD Kongre Binası isyanının ardından Trump’ın neredeyse herkesle arası kötüye gitti. Amazon veya Microsoft gibi büyük bulut sağlayıcıları, Trump’ın Capitol şiddetini teşvik ettiği yönündeki suçlamalar nedeniyle kendisine destek sağlamakta emin olmadıklarını belirttiler. Trump daha küçük veya yabancı teknoloji ortaklarına güvenmek zorunda kalabilir. Bu da eski başkanın elde edeceğini düşündüğü hacimlere göre kendisini pek tatmin etmeyecektir.

Donald Trump kendi çabalarını baltalamış olabilir. Eski lider, Twitter’ın doğruluk kontrol etiketine misilleme olarak, İletişim Ahlakı Yasası’nın 230. Kısmına sınırlamalar getirilmesi için baskı yaptı. Bu reform çağrısının bir varyantı, demokratların kontrolünü ele geçirmesinden bu yana devam etti. Kullanıcılar zarar verici yalanları veya şiddeti teşvik ettiyse, bu durum Trump’ın sosyal medyasının lehine olmayacaktır.

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