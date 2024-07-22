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  4. Donald Trump'tan yeni rakibi Kamala Harris'e bağış! ABD bu finansal kayıtları konuşuyor: Kızı Ivanka da para yollamış

Donald Trump'tan yeni rakibi Kamala Harris'e bağış! ABD bu finansal kayıtları konuşuyor: Kızı Ivanka da para yollamış

22.07.2024 15:41
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ABD'de artık tüm gözler Donald Trump ile Kamala Harris'te. İkisi de kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD başkanlığına oynuyor. Joe Biden adaylıktan çekildiğini dün duyurmuştu. Bugünse ABD basınında ilginç bir detay gündeme geldi.

Donald Trump'tan yeni rakibi Kamala Harris'e bağış! ABD bu finansal kayıtları konuşuyor: Kızı Ivanka da para yollamış

Trump ailesinin rakipleri Kamala Harris'e bağış birden çok kez bağış yaptığının ortaya çıkması başkanlık yarışına farklı bir boyut kattı. ABD basınında yer alan haberlere göre; Trump, Kamala Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara 2 kez bağış yapmış.

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2 YIL ARAYLA BAĞIŞ

Finansal kayıtlar, Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolarlık bağış yaptığını gösteriyor.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump'ın başkanlığı öncesinde, Harris'e California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara bağışları sosyal medyada da gündem olurken, uzmanlar Trump'ın, iş insanı olarak Demokrat Partiye yaptığı eski bağışlarının olağan bir durum olduğunu belirtiyor.

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KIZI DA PARA YOLLAMIŞ

Ayrıca Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da 2014'te Harris'ın kampanyasına 2 bin dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan, The Sacramento Bee gazetenin 2020'deki haberinde, Trump'ın ABD başkanlığı için adaylığını açıkladığı 2015'te, Harris'in, söz konusu bağışları "insan hakları savunucusu bir vakıfa" bağışladığı belirtilmişti.

HARRIS'TEN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, Harris, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı, "adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti.

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ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." ifadelerini kullandı.

Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi.

Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.

ADINI RUSYA SORUŞTURMASI SIRASINDA DUYURMUŞTU

Harris, Kongre'ye girdikten sonra adını ilk kez eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgeye gösterdiği tepkiyle duyurmuştu.

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Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Harris, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol almıştı.

Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr'ı açıklanan "Mueller raporu" üzerine Senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirmişti.

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev almıştı.

3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçiminin ardından Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump Kamala Harris
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