Donald Trump TikTok'un rakibi Triller'a giriş yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump ile TikTok'un arası bildiğiniz üzere hayli gergin. Son olarak TikTok'u ABD'de yasaklayacak 90 günlük bir kararnameye imza atan Donald Trump, şimdi ise TikTok'u en zayıf noktalarından vurmaya çalışıyor. Trump'ın bu kez hedefinde ise TikTok'un en büyük rakibi Triller var.

DONALD TRUMP TRİLLER'DA HESAP AÇTI

Triller, TikTok gibi müzik videoları çekilip paylaşılabilen, iOS ve Android platformlarda yer alan bir mobil uygulama. TikTok'un en büyük rakibi olarak gösterilen Triller, geçtiğimiz günlerde yeni bir hesaba ev sahipliği yaptı. Bu hesap, Donald Trump'ın resmi hesabıydı. Üstelik Trump bununla da kalmadı, resmi Triller hesabı üzerinden tanıtım videoları yayınladı.

DONALD TRUMP TRİLLER İLE TİKTOK'U BALTALADI MI?

Donald Trump'ın Triller videoları yarım milyondan fazla izlendi. Birkaç hafta içerisinde ise ABD'deki mobil cihazların 700 bininden fazlası Triller uygulamasını indirdi. Yani Donald Trump'ın Triller'a girişi ile birlikte insanlar da Triller'a geçiş yaptı. Trump'ın başlattığı ve kitleleri beraberinde sürüklediği bu hareketin TikTok'u baltalama operasyonu olarak yorumlanması ise bazı tartışmalara yol açtı.

