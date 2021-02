Donald Trump, üyesi olduğu Hollywood'un en büyük sendikasından ayrıldı

Yaklaşık 160 bin oyuncu, gazeteci ve diğer medya çalışanlarını temsil eden SAG- AFTRA, ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskında Trump'ın rolünü ve üyeliğini devam ettirip ettirmemeyi görüşmek için toplantı kararı aldı. 1990'ların başında 'Home Alone 2 (Evde Tek Başına 2) ve 'Sex and the City' gibi filmlerdeki rolleriyle üyelik hakkı kazanan Trump, disiplin soruşturmasının sonucunu beklemeden üyelikten kendi rızasıyla ayrıldı.

TRUMP: BENİM İÇİN HİÇ BİR ŞEY YAPMADINIZ

SAG- AFTRA'nın (Ekran Oyuncuları Birliği- Amerikan Televizyon ve Radyo Oyuncuları Federasyonu) Trump'ın istifa dilekçesini yayınladı. Trump istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Size üyeliğimi sonlandırmak için toplanacak sözde Disiplin Komitesi ile ilgili yazıyorum. Umurumda değil! Ne yaptığınızı pek bilmesem de 'Evde Tek Başına 2', 'Zoolander', 'Wall Street: Money Never Sleeps' gibi filmlerimin yanı sıra 'The Fresh Prince of Bel-Air', 'Saturday Night Live' ve televizyon tarihinin en başarılı programlarından biri olan 'The Apprentice' gibi işlerimle gurur duruyorum. Bu mektubu istifamı bildirmek için yazıyorum. Benim için hiçbir şey yapmadınız."

