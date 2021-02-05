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Donald Trump, üyesi olduğu Hollywood'un en büyük sendikasından ayrıldı

05.02.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Donald Trump, üyesi olduğu Hollywood'un en büyük sendikasından ayrıldı

Siyasi kariyerinden önce film ve TV programlarında boy gösteren ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, üyesi olduğu SAG-AFTRA sendikasından atılmadan önce kendi isteği ile ayrıldı.

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın görevı bırakmasının ardından yeni hayatı ABD medyası tarafından mercek altına alındı. Ülkede 6 Ocak'taki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle sosyal medya dahil birçok alanda sınırlama getirilen eski başkan Donald Trump bir platformdan daha uzaklaşmak durumunda kaldı. Ünlü Hollywood'un en büyük sendikası olan SAG- AFTRA'nın (Ekran Oyuncuları Birliği- Amerikan Televizyon ve Radyo Oyuncuları Federasyonu) kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasının sonucunu beklemeyen Trump üyelikten kendi rızasıyla ayrıldı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Yaklaşık 160 bin oyuncu, gazeteci ve diğer medya çalışanlarını temsil eden SAG- AFTRA, ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskında Trump'ın rolünü ve üyeliğini devam ettirip ettirmemeyi görüşmek için toplantı kararı aldı. 1990'ların başında 'Home Alone 2 (Evde Tek Başına 2) ve 'Sex and the City' gibi filmlerdeki rolleriyle üyelik hakkı kazanan Trump, disiplin soruşturmasının sonucunu beklemeden üyelikten kendi rızasıyla ayrıldı.

TRUMP: BENİM İÇİN HİÇ BİR ŞEY YAPMADINIZ

SAG- AFTRA'nın (Ekran Oyuncuları Birliği- Amerikan Televizyon ve Radyo Oyuncuları Federasyonu) Trump'ın istifa dilekçesini yayınladı. Trump istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Size üyeliğimi sonlandırmak için toplanacak sözde Disiplin Komitesi ile ilgili yazıyorum. Umurumda değil! Ne yaptığınızı pek bilmesem de 'Evde Tek Başına 2', 'Zoolander', 'Wall Street: Money Never Sleeps' gibi filmlerimin yanı sıra 'The Fresh Prince of Bel-Air', 'Saturday Night Live' ve televizyon tarihinin en başarılı programlarından biri olan 'The Apprentice' gibi işlerimle gurur duruyorum. Bu mektubu istifamı bildirmek için yazıyorum. Benim için hiçbir şey yapmadınız."

(DHA)

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