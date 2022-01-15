Donan havuzda tehlikeli oyun! Çocuklar oralı bile olmadı

Türkiye'nin neredeyse her bölgesi gibi Tekirdağ'da da soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Çorlu Belediye binası önündeki saatli havuz, sıfırın altına düşen dondurucu soğukta buz tuttu. Buz tutan havuzu gören vatandaşların yanı sıra özellikle çocukların ilgisi fazla oldu. Kar yağışının ardından tam deyimiyle havalar buz kesmeye başladı. Havuzdaki su donunca oluşan buz sarkıtları da yoğun ilgi çekti.

Okuldan çıkan çocuklar, donan havuzun başında toplanarak, ayaklarıyla buzları kırmaya çalışıp oyun yaptı. Kaygan zeminde düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelen çocuklar, duyarlı vatandaşlar tarafından uyarıldı. O esnada herhangi bir kaza yaşanmazken, uyarıları dikkate alan çocuklar bölgeden uzaklaştı.

(İHA)

