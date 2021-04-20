Donbas gerilimi sürüyor: Rusya'nın savaş planı sızdı

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas geriliminde tansiyon yükselmeye devam ediyor.

ABD ve NATO'dan gelen 'tansiyonu düşür, sınırdaki askeri yığınağını azalt' çağrılarına kulağını tıkayan Rusya'nın savaş planı İngiliz medyasında yer aldı.

Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri veren Rusya'nın ilk hedefi de belli oldu.

Daily Mail'in askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, olası bir çatışmada Rusya'nın ilk amacı Ukrayna'nın su tedarik tesisleri olacak.

KIRIM'A 150 BİN ASKER KONUŞLANDIRILDI

Bir başka İngiliz gazete Mirror ise Rusya'nın krizin bir diğer üssü konumunda olan Kırım'a 150 bin asker konuşlandırıldığını okurları ile paylaştı.

Karadeniz'de dört Rus Ropucha sınıfı geminin 15'ten fazla diğer savaş gemisine katıldığının hatırlatıldığı haberde bu adım 'bir saldırı hazırlığı' olarak nitelendirildi.

The Mirror'a konuşan askeri analist Bruce Jones, Ropuchas gibi amfibi saldırı gemilerinin diğer askeri araçlara katılmasının 'son derece nadir' olduğunum altını çizdi.

Aynı gazeteye konuşan üst düzey bir Ukraynalı askeri kaynak bölgedeki son gelişmeler hakkında şu ifadeleri kullandı;