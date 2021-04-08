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  4. '2014 yılı korkusu' gerçekleşiyor mu? Çatışma başladı!

'2014 yılı korkusu' gerçekleşiyor mu? Çatışma başladı!

08.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

'2014 yılı korkusu' gerçekleşiyor mu? Çatışma başladı!

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, gece yarısından saat 07.00'ye kadar 5 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Peski ve Vodyanoye bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

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