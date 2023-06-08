Dönence dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor? İşte Kanal D'nin iddialı yapımı Dönence'nin konusu ve oyuncuları

KANAL D ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Dönence dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncuları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dönence dizisinde yöresel konulara da yer verilecek. Başrollerinde Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan’ın rol aldığı dizi oldukça merak ediliyor. İşte Kanal D'nin iddialı yapımı Dönence'nin konusu ve oyuncuları...
Foça’nın tarihi dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Dönence Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece’nin hikâyesini ekrana getirecek.
Yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu Dönence dizisinin senaryosu Nuray Uslu'nun kaleminden çıkacak.
Caner Topçu
Sümeyye Aydoğan
Didem İnselel
Ülkü Hilal Çiftçi
Doğa Karakaş
Atakan Hoşgören
Nazlı Çetin
Can Kızıltuğ
Şebnem Doğruer
Mesut Yılmaz
Edanur Gülbudak
Dönence dizisinin çekimleri İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştiriliyor.
Dönence dizisi, Cannes'da ödüle layık görülen “Exceptional” isimli dizinin uyarlanıyor. İsrail yapımı olan Exceptional dizisi senaryosu da oldukça farkındalık yaratmıştı. Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’nü kazandı.