Döner kardeşler suç örgütünün davasının görülmesine devam edildi

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, Emirhan Döner ile Eren’in telefon tapelerini okuyarak, "Tapelerde ‘senin için 12 cinayet işlerim’ demişsin, Emirhan Döner sana ‘intikamımı almadan ölürsem, intikamımı sen al’ demiş. Ne diyorsun bu konuşmalara?" diye sordu. Sanık Eren de "Bu konuşmalar şakalaşmaydı." dedi.

Biri tutuklu 12’si tutuksuz sanıkla avukatlarının katıldığı duruşmaya, bazı sanıklar da farklı illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bir diğer sanık Aysel Gönültaş da örgüt ile bir bağlantısının olmadığını, Yunus Tatlı’yla çalıştığı mekanda tanıştığını, kısa bir süre sevgili olduklarını aktardı.

"GÜNDE 2-3 BİN LİRA KAZANAN BİRİYİM"

Gönültaş, Tatlı’nın kendisinden para istediğini ifade ederek, "Bir gün 1.000 lira istedi, ‘veremem’ dedim. Kapıma geldi, ben de kendisinden şikayetçi oldum. Yunus Tatlı, hakaret ve tehdit suçlarından ceza aldı. Olaylarla alakam yoktur. Bu olaylara beni dahil etti. Ben bir günde 2-3 bin lira kazanan birisiyim. Benim ona borcum olamaz. Bana iftira atmak için bunları yaptı. Başka kadınları kopardığı gibi beni de koparmaya çalıştı. Suçlamaları kabul etmiyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Bir diğer tutuksuz sanık Ali Sakallı da, Yunus Tatlı ile çocukluk arkadaşı olduğunu, bu kişilerle iki bardak çay içtiği için gözaltına aldığını iddia etti.

Savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, cevabi yazıların dönüşlerinin beklenmesine hükmetti.