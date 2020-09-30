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Döner telefon LG Wing ön siparişe açılıyor! İşte şaşkınlığa uğratan fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

LG Wing için ön sipariş süreci başlıyor. Katlanabilir telefon gibi gözüken ancak tasarımıyla daha çok uçağa benzeyen LG Wing, 1 Ekim'de ön siparişe açılacak. LG Wing'in fiyatı ise belirlenmiş durumda.

Döner telefon LG Wing ön siparişe açılıyor! İşte şaşkınlığa uğratan fiyatı

LG, katlanabilir telefon furyasına LG Wing ile ilginç bir adım attı. Aslında LG Wing'e katlanabilir bir akıllı telefon demek çok da doğru değil. Zira telefon, çift ekranlı olmasına rağmen döner ekranlı bir tasarımı benimsiyor. Ekranı açıldığında T şeklini alan ve bir uçağa benzeyen LG Wing, LG'nin tanıtımının ardından bir adım daha atıyor; Ön siparişe açılıyor.

İŞTE LG WİNG'İN FİYATI

LG Wing, 1 Ekim'de ABD'li tüketiciler için ön siparişe çıkacak. LG Wing'in fiyatı ise 999 dolar olacak. Bu fiyatın Snapdragon 765 işlemcili bir telefon için oldukça yüksek olduğunu belirtmek gerek. Fakat telefon gücüyle değil tasarımıyla öne çıkıyor. Günümüzde Galaxy Z Fold 2, Huawei Mate Xs gibi katlanabilir akıllı telefonların ve Microsoft Surface Duo gibi çift ekranlı telefonların fiyatının 1000 doları aştığını düşünürsek, LG Wing'in makul bir fiyattan satışa çıktığını söyleyebiliriz.

LG Wing fiyatı

LG WİNG ÖZELLİKLERİ NELER?

LG Wing 6,8 inç büyüklüğünde bir ana ekrana ek olarak, 4 inç büyüklüğünde ikincil bir ekran sunuyor. Bu ekran dönebiliyor ve telefon bu sayede T şeklini alıyor. T şeklindeki telefon söz konusu tasarımıyla aynı anda birçok görevi yerine getirebiliyor. Telefon gücünü ise Snapdragon 765 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanından alıyor. Hızlı şarj destekli 4.000 mAh değerindeki pil ise çift ekranlı akıllı telefona enerji sağlıyor.

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