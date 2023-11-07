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Döneri beğenmediğini söyleyip hesabı ödemedi! Valilik duyurdu: Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

07.11.2023 21:56 | Son Güncelleme:
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddiaya göre ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi ve hesabı ödemedi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Artvin Valiliği, kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Döneri beğenmediğini söyleyip hesabı ödemedi! Valilik duyurdu: Kaymakam hakkında soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17'de meydana geldi. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi.

Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi. Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi. Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi. Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat’a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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"DAVRANIŞI BİZİ ÜZMÜŞTÜR"

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, ”Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk” ifadelerini kullandı.

ARTVİN VALİLİĞİ DUYURDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (İHA)


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kaymakam Artvin döner

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