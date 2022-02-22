Donetsk ve Luhansk nerede? Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Luhansk ve Donetsk Ukrayna'da mı? Donetsk ve Luhansk nereye bağlı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz akşam televizyondan yayınlanan konuşmasından sonra Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlık talebini kabul etti ve Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnamelere imza attı. Böylelikle Donetsk ve Luhansk bölgeleri bağımsız ülke olarak tanındı. Bu haberden sonra Donetsk ve Luhansk bölgelerinin nerede olduğu ve hangi ülkeye bağlı olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Donetsk ve Luhansk'a dair merak edilenler!

DONETSK VE LUHANSK NEREDE?

Donetsk yada eski adıyla Stalino, Ukrayna'daki Donetsk yönetim biriminin merkezidir. Çevresindeki kömür madenleri nedeniyle, Ukrayna'nın en büyük metalurji merkezlerinden biridir. Nüfus 1,131,700 civarındadır. Donetsk coğrafya bakımından dağınık ormanlık, tepeler, nehirler ve göllerle çevrili bozkır arazilere sahiptir. Kuzey eteklerin önemli bir kısmı tarım için kullanılır. Kalmius Nehri, şehri güneye doğru 95 km uzaklıktaki Azak Denizi’ne bağlar ve nehir Donetsk‘de yaşayanlar için popüler bir dinlenme alanıdır. Geniş tarım arazileri şehri boydan boya çevreler. Şehir kuzeyden güneye 28 km ve doğudan batıya 55 km uzanır. Yakınlarda 2 tane su rezervuarı vardır: Nyzhnekalmius ve "Donetsk Denizi" Kalmius, Asmolivka, Cherepashkyna, Skomoroshka ve Bakhmutka dahil olmak üzere 5 nehir şehrin içinden geçer. Şehir ayrıca toplam 125 atık yığınını kapsar.

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti olan şehirdir. Doğu Avrupa'da bir de facto yani fiilen var olan bir devlettir. Donbass Savaşında 28 Nisan 2014 yılında Ukrayna'da özerk, egemen bir cumhuriyet olarak kuruldu. 11 Mayıs'ta bağımsızlık referandumu yapıldı ve bağımsızlığı halk tarafından onaylandı. 12 Mayıs'ta resmen bağımsızlığını ilan etti. Lugansk kurucuları 24 Mayıs 2014 yılında da Donetsk Halk Cumhuriyeti ile konfederasyon imzalamıştır.

11 Mayıs 2014 yılında kabul edilen bağımsızlık referandumundan sonra yeni hükûmet 11 Haziran'da Rusya ve 13 diğer devlete bağımsızlığının tanınması çağrısında bulunmuştu. Bağımsızlığı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve 2008 yılında Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olan Güney Osetya tarafından tanındı. 21 Şubat 2022 yılında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Luhansk hem de Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıkladı.

RUSYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANDIĞI DONETSK VE LUHANSK UKRAYNA'DA MI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıdığını açıklamasının ardından Luhansk ve Donetsk'e dair sorulan sorular arttı. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri Ukrayna'da bulunmaktadır.

