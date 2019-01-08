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Donmak üzere olan eşekleri jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Kütahya'nın Hisarcık ilçesi kırsalında 13 eşeğin donmak üzere olduğunu fark eden jandarma ekipleri, hayvanları ilçedeki bir ahıra getirdi - Üzerlerine battaniye örtülen eşeklere, antibiyotik, ağrı kesici ve vitamin verildi

ALİ EROĞLU - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ormanlık alandaki 13 eşek donmak üzereyken jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Hisarcık ile Simav ilçeleri arasındaki Gölcük Dağı civarında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu bölgede başıboş 13 eşeğin donmak üzere olduğunu fark etti.

Bunun üzerine İlçe Kaymakamı Furkan Başer ile iletişime geçilerek, soğuktan etkilenen eşeklerin bölgeden tahliyesi için harekete geçildi.

Jandarma, polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları bölgede üzerilerine battaniye örtülen 12 eşek, kamyona yüklenerek ilçe merkezindeki bir ahıra getirildi.

Bacağı kırık olduğu tespit edilen bir eşek ise battaniyeye sarılarak jandarma aracıyla taşındı.

Kaymakam Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devriye gezen jandarma ekiplerinin sıfırın altında 15 derece sıcaklıkta eşekleri donmak üzereyken bulduğunu söyledi.

Kendisine bilgi verilmesinin ardından harekete geçildiğini belirten Furkan Başer, "Vatandaşlarımızın da destek verdiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan bir ekip kurduk. 13 canlıyı donarak ölmekten kurtarmış olduk." dedi.

Hayvanları sağlık kontrolünden geçiren veteriner hekim Ali Var ise soğuktan etkilenen hayvanların bakıma alındığını vurgulayarak, "Donmak üzereyken getirilen eşeklere antibiyotik, ağrı kesici ve B vitamini enjekte edildi. Ayağı kırık olan eşeğin tedavisine başladık. Şimdilik genel sağlık durumları iyi." ifadesini kullandı.

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