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Dönüşümü dudak uçuklattı! Anoreksiyadan vücut geliştiriciliğine destansı değişim

04.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatında yolunda gitmeyen bir sürü sorunu olan kadın, verdiği kararı sonuna kadar uygulayarak ilham verici bir değişim yaşadı. Anoreksiya olan Hannah Gane, bu hastalıktan kurtulma mücadelesini adım adım kaydetti. Anoreksiya hastalığını geride bırakan ve artık amatör bir vücut geliştirmecisi olan Gane, kendisi gibi acı çeken ve değişiklik yapması gereken kadınlara ilham olması için hikayesini anlattı.

Dönüşümü dudak uçuklattı! Anoreksiyadan vücut geliştiriciliğine destansı değişim

Bir kadın, yeme bozukluğundan kurtulma yolundaki inanılmaz yolculuğunu gösteren öncesi ve sonrası videolarını paylaşarak TikTok takipçilerini şoke etti.

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Hannah Gane, sosyal medya hesabından şu anki halinden önce anoreksiya olduğu dönemde fotoğraf ve videolarını paylaştı. Anoreksiyadan kurtulma yolculuğuna bir spor salonunda başlayan Gane, insanların ona tuhaf bakışlarına rağmen yolundan dönmüyor.

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Hannah Gane, vücut geliştiricisi olduğu süreçte kararlı duruşundan hiç vazgeçmediğini anlattı. Gane, "Bunu buradan paylaşıyorum çünkü diğer insanlara yardım etmek istiyorum. İnsanların, anoreksinin sizi götürdüğü karanlığı fark etmelerini istiyorum ve olabildiğince çok insanın oraya gitmesini engellemek istiyorum." dedi.

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BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR

79.000'den fazla beğeni alan amatör vücut geliştiricinin dönüşümünü konu alan video, TikTok kullanıcıları tarafından motivasyon içerikli yorumlarla doldu taştı.

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