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DOOM Eternal Sistem Gereksinimleri Açığa Çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 05:55 | Son Güncelleme

Çıkışına çok az bir zaman kalan DOOM Eternal, sistem gereksinimleri ile birçok oyuncuyu üzecek gibi görünüyor. Bethesda'nın paylaştığı PC sistem gereksinimleri biraz yüksek maalesef.

DOOM Eternal Sistem Gereksinimleri Açığa Çıktı

Gerçi oyunun görselliğine bakarsak açıklanan bu gereksinimlerin şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz.
https://youtu.be/FkklG9MA0vM

DOOM Eternal sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum (1080p/60fps/Düşük Ayarlar):

64-bit Windows 7 / 64-bit Windows 10
Intel Core i5 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz
8 GB RAM
Nvidia GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)
50 GB disk alanı

Önerilen (1440p/60fps/Yüksek Ayarlar):

64-bit Windows 10
Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X
8 GB RAM
Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8 GB)
(1080p/60fps/Yüksek Ayarlar): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB), Nvidia GeForce 970 (4 GB) / AMD RX 480 (8 GB) Not: Yalnızca GTX 970 ile texture kalitesi orta ayarda
Storage: 50 GB available space

Ultra-Nightmare (2160p/60fps/Ultra-Nightmare Ayarlar) ya da (1440p/120fps/Ultra-Nightmare Ayarlar):

64-bit Windows 10
Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
16GB  RAM
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11 GB)
50 GB disk alanı
DOOM Eternal 20 Mart'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
sistem gereksinimleri pc id Software FPS Doom Eternal Bethesda

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