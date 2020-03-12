DOOM Eternal Sistem Gereksinimleri Açığa Çıktı

Gerçi oyunun görselliğine bakarsak açıklanan bu gereksinimlerin şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz.
https://youtu.be/FkklG9MA0vM
DOOM Eternal sistem gereksinimleri şöyle:
Minimum (1080p/60fps/Düşük Ayarlar):
64-bit Windows 7 / 64-bit Windows 10
Intel Core i5 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz
8 GB RAM
Nvidia GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)
50 GB disk alanı
Önerilen (1440p/60fps/Yüksek Ayarlar):
64-bit Windows 10
Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X
8 GB RAM
Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8 GB)
(1080p/60fps/Yüksek Ayarlar): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB), Nvidia GeForce 970 (4 GB) / AMD RX 480 (8 GB) Not: Yalnızca GTX 970 ile texture kalitesi orta ayarda
Storage: 50 GB available space
Ultra-Nightmare (2160p/60fps/Ultra-Nightmare Ayarlar) ya da (1440p/120fps/Ultra-Nightmare Ayarlar):
64-bit Windows 10
Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
16GB RAM
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11 GB)
50 GB disk alanı
DOOM Eternal 20 Mart'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.
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