DOOM Eternal Sistem Gereksinimleri Açığa Çıktı

Gerçi oyunun görselliğine bakarsak açıklanan bu gereksinimlerin şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz.

https://youtu.be/FkklG9MA0vM

DOOM Eternal sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum (1080p/60fps/Düşük Ayarlar):

64-bit Windows 7 / 64-bit Windows 10

Intel Core i5 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) / AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)

50 GB disk alanı

Önerilen (1440p/60fps/Yüksek Ayarlar):

64-bit Windows 10

Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8 GB)

(1080p/60fps/Yüksek Ayarlar): Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB), Nvidia GeForce 970 (4 GB) / AMD RX 480 (8 GB) Not: Yalnızca GTX 970 ile texture kalitesi orta ayarda

Storage: 50 GB available space

Ultra-Nightmare (2160p/60fps/Ultra-Nightmare Ayarlar) ya da (1440p/120fps/Ultra-Nightmare Ayarlar):

64-bit Windows 10

Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

16GB RAM

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11 GB)

50 GB disk alanı

DOOM Eternal 20 Mart'ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

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