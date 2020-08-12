HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dört gözü, iki ağzı var! Çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Dört gözü, iki ağzı var! Çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Endonezya’da dünyaya gelen, çift başlı bir buzağı görenleri şaşırttı. İkibaşlı buzağının dört gözü, iki ağzı olmasına rağmen sağlıklı olduğu açıklandı.

Dört gözü, iki ağzı var! Çift başlı buzağı görenleri şaşırttı

Endonezya'da tıp dünyasını da şaşırtan bir olay yaşandı. Ülkenin Doğu Java iline bağlı Pondok Wuluh Köyü'ndeki çiftlikte pazar günü dünyaya gelen iki başlı buzağı görenleri şaşırttı. Çift başlı buzağı, her iki ağzından da süt emerek, besleniyor.

KÖYLÜLER GÖRMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Köylülerin merak ettiği çift başlı buzağı görmek için kilometrelerce kuyruk oluşturduğu ifade edildi. İki başlı buzağın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yerel halk, iki başlı buzağının kendilerine şans getirdiğini belirtti. Buzağının sahibi çiftçi ise, yavru hayvanı vitaminlerle beslediklerini belirterek, ölmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı. (DHA)

BB


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp... Göz göre göre frikik verdi! Bikinisinin iplerini çözüp...
Hz. Muhammed paylaşımı ülkeyi karıştırdı: 3 ölü, 110 gözaltıHz. Muhammed paylaşımı ülkeyi karıştırdı: 3 ölü, 110 gözaltı
Çay: Faydaları nelerdir?Çay: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Bergüzar Korel isyan etti! 'Yatacak yeriniz yok'

Bergüzar Korel isyan etti! 'Yatacak yeriniz yok'

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Diğer Haberler
Mauritius’daki petrol felaketine karşı halk saçlarını bağışlıyor

Mauritius’da büyük felaket! Halk saçlarını bağışlıyor

İngiltere'de dublörlük yapan oyuncudan nişanlısına sıra dışı evlilik teklifi

Böyle evlilik teklifi görülmedi! Kendini yaktı

Hindistan’da Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli paylaşımın ardından çatışma çıktı

Hz. Muhammed paylaşımı ülkeyi karıştırdı: 3 ölü, 110 gözaltı

Yunanistan ve ABD'den Doğu Akdeniz zirvesi

Yunanistan ve ABD'den Doğu Akdeniz zirvesi

Perseid meteor yağmuru bu gece başlıyor! İzlemek isteyenler neler yapmalı?

Perseid meteor yağmurunu ne zaman ve nasıl izleyebilirsiniz?

İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı

İskoçya'da yolcu treni raydan çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.