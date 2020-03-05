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Dört kameralı uygun fiyatlı: Realme 6 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Realme, koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlikte Realme 6'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Tam 4 adet arka kameraya, önde de çift kamera kurulumuna sahip olan Realme 6 özellikleriyle hayli dikkat çekiyor. İşte Realme 6'nın özellikleri ve fiyatı...

Dört kameralı uygun fiyatlı: Realme 6 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme koronavirüs nedeniyle çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdi. Firma, bu etkinlikte yeni uygun fiyatlı orta segment akıllı telefonu Realme 6'yı tanıttı.

REALME 6 ÖZELLİKLERİ

Realme 6 özellikleri arasında işlemci seçimi dikkat çekiyor. Zira Realme 6'nın selefinde Qualcomm Snapdragon 665 işlemci kullanılmıştı. Ancak Realme 6, bunun aksine bir Snapdragon işlemciden değil MediaTek Helio G90T işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye model seçeneğine göre 4GB/6GB/8GB RAM sunuluyor. Telefonun depolama tarafında da modele göre değişen seçenekler mevcut. Bu anlamda Realme 6, 64GB/128GB depolama seçenekleri ile geliyor. Akıllı telefonun MicroSD kart desteğinin de olduğunu söylememiz gerek.

Realme 6(1)

Realme 6, 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızında LCD bir ekrana sahip. Bu ekran Gorilla Glass 3 ile bezeli. Sahip olduğu fiyat düşünüldüğünde akıllı telefonun Gorilla Glass 3 kullanması oldukça normal karşılanıyor.

realme 6 özellikleri ile ilgili detaylara ilk olarak tasarımdan başlayalım. Telefonun ekranı delikli bir tasarıma sahip. Arkada ise dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ekran konusunda 6 ailesi birbirine benzese de ekran üzerindeki kamerada ikili birbirinden ayrılıyor. realme 6 modelinde ekran tek kamera konumlanıyor. realme 6 Pro’da ise ikili bir kamera kurulumu var. Telefon 6.5 inçlik IPS LCD ekan paneli ile geliyor. Ekran FullHD+ çözünürlük sunuyor ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Realme 6 kamera

Realme 6'nın kameralarına gelelim. Realme 6'nın arka tarafında dört arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralardan ilki yapay zeka desteğine sahip ve 64 MP çözünürlüğünde. Telefonun diğer kameraları ise 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP potre + 2 MP makro olarak görev yapıyor. Telefonun ön tarafında ise ekranın sol üst köşesindeki nokta çentikte yer alan 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

REALME 6 FİYATI

30W hızlı şarj destekli 4.300 mAh'lik bir bataryaya sahip olan Realme 6'nın fiyatı ise model seçeneklerine göre değişiyor. Realme 6'nın 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip modeli 177 dolardan (yaklaşık 1100 TL); 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 204 dolardan (yaklaşık 1250 TL); 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 218 dolardan (yaklaşık 1330 TL) satışa sunulacak. Akıllı telefonun ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Realme 6 Teknik Özellikler

  • 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran
  • MediaTek Helio G90T işlemci
  • 4GB/6GB/8GB RAM
  • 64GB/128GB dahili depolama alanı (MicroSD kart destekli)
  • 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP portre + 2 MP makro olmak üzere 4 arka kamera
  • 16 MP ön kamera
  • 4300 mAh batarya
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