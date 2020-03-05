Dört kameralı uygun fiyatlı: Realme 6 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Realme koronavirüs nedeniyle çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdi. Firma, bu etkinlikte yeni uygun fiyatlı orta segment akıllı telefonu Realme 6'yı tanıttı.

REALME 6 ÖZELLİKLERİ

Realme 6 özellikleri arasında işlemci seçimi dikkat çekiyor. Zira Realme 6'nın selefinde Qualcomm Snapdragon 665 işlemci kullanılmıştı. Ancak Realme 6, bunun aksine bir Snapdragon işlemciden değil MediaTek Helio G90T işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye model seçeneğine göre 4GB/6GB/8GB RAM sunuluyor. Telefonun depolama tarafında da modele göre değişen seçenekler mevcut. Bu anlamda Realme 6, 64GB/128GB depolama seçenekleri ile geliyor. Akıllı telefonun MicroSD kart desteğinin de olduğunu söylememiz gerek.

Realme 6, 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızında LCD bir ekrana sahip. Bu ekran Gorilla Glass 3 ile bezeli. Sahip olduğu fiyat düşünüldüğünde akıllı telefonun Gorilla Glass 3 kullanması oldukça normal karşılanıyor.

realme 6 özellikleri ile ilgili detaylara ilk olarak tasarımdan başlayalım. Telefonun ekranı delikli bir tasarıma sahip. Arkada ise dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ekran konusunda 6 ailesi birbirine benzese de ekran üzerindeki kamerada ikili birbirinden ayrılıyor. realme 6 modelinde ekran tek kamera konumlanıyor. realme 6 Pro’da ise ikili bir kamera kurulumu var. Telefon 6.5 inçlik IPS LCD ekan paneli ile geliyor. Ekran FullHD+ çözünürlük sunuyor ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor.