Dört kardeşi evlat edindi, dördüzleri olacağını öğrendiler!

Beş çocuk sahibi olan çift, bir çocuk sahibi daha olmak istediklerine karar verdiler. Ancak bir bebeğe hamile olduğunu düşünen Maxine Young dördüz bebeği olacağını öğrendi.

Beş çocuk sahibi olan Jake ve Maxine Young’ın dördüz bebeği daha oldu.



Sürpriz dördüz haberi, yıllardır koruyucu ailelik yaptıkları dört kardeşi evlat edindikten sonra geldi. Çiftin ayrıca 2018 yılında doğan Henry adında biyolojik bir oğulları var.

Dördüz haberi, Jake’in annesi ArLette Young tarafından çift için kurulan GoFundMe sayfasında duyuruldu. ArLette Young, çiftin dördüz sahibi olacağından dolayı çok mutlu olduğunu ancak finansal zorluklardan endişe ettiğini söyledi. Dördüzler ise Temmuz ayında dünyaya geldi.

ArLette Young, Maxine’in hep koruyucu aile olma hayali kurduğunu ve bu hayalini gerçekleştirmek için dört kardeşe birden önce koruyucu aile sonra da yasal aile olduğunu söyleyerek “Oğlum Jake de her zaman kalabalık, sevgi ve neşe dolu bir aile fikrini çok sevmiştir. Şubat 2017’de koruyucu aile olma izni alabilmek için eğitime başladılar ve sonra diğer adımları da tamamlayarak 2017’de izin aldılar. Önce üç kardeşi birden evlat edindiler, aylar sonra ise kardeşlerin en küçüğü olan yeni doğmuş bir kız bebek daha evlat edindiler. Süreç boyunca çok şeyle mücadele etmek zorunda kaldılar ve bazı travmaların üstesinden geldiler” dedi.