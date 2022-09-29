Dört kez köpeği çalınan adamın bu kez ödül parası da kalmadı: Lütfen geri getirin

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Ramazan Koç, 4 yıl önce Amerikan Cocker Spaniel cinsi köpek sahiplenip ismini Badi koydu. Köpeğiyle birlikte yaşayan vatandaşın canından çok sevdiği ve en yakın olan arkadaşı köpeği daha önce 3 kez çalındı. Koç, her defasında para ödülü vererek köpeğini geri almayı başardı. Bu kez ödül verecek durumu olmayan vatandaş köpeğini alanlara geri getirmeleri için seslendi.

''BU DEFA ÖDÜL VERECEK GÜCÜM YOK''

Köpeğiyle arkadaş gibi olduklarını ifade eden Ramazan Koç, "4 yıldır beraberiz, bir birimize çok alıştık. Bundan önce 3 defa çalındı. Her defasında ilan verip para ödülüyle geri almayı başardım. Yalnız bu defa ödül verecek gücüm yok. Alanlara sesleniyorum, lütfen geri getirsinler. Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz" dedi.

(İHA)

