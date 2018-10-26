Dört yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan iki aile arasındaki kan davası, sona erdirildi.

Gölyanı köyünde dört yıl önce çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan kavganın ardından Yılmaz ve Aladağ aileleri arasında başlayan kan davası kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, her iki aileye de teşekkür ederek, aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesinin önemine değindi.

Aileler arasında zaman zaman husumetlerin yaşandığını anlatan Uzan, şöyle konuştu:

"Aileler, akrabalar arasında husumet olabiliyor. Ancak biz inanan Müslüman din kardeşiyiz. Önce Kürt, Türk değil, önce inanan din kardeşisin, Müslüman'sın. Dinden uzaklaştığımız için, İslam'ı güzel yaşamadığımız için ve yeni nesillere yaşatamadığımız için zamanla insanoğlu maddi ve manevi çıkar çatışmalarına düşebiliyor. Bunları aşacak olanlar da aile büyükleridir. Gelecek nesillere husumetin transfer edilmemesi lazım. Çünkü bir insanı öldürmekle bütün insanlığı öldürmeyi eş değer tutan bir dinin mensuplarıyız. Başta iki ailenin büyükleri olmak üzere, barışta emeği geçen herkese teşekkür ederim."