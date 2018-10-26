HABER

Dört yıllık kan davası barışla sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan iki aile arasındaki kan davası, barışla sonuçlandırıldı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan: - "Gelecek nesillere husumetin transfer edilmemesi lazım. Çünkü bir insanı öldürmekle bütün insanlığı öldürmeyi eş değer tutan bir dinin mensuplarıyız"

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan iki aile arasındaki kan davası, sona erdirildi.

Gölyanı köyünde dört yıl önce çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan kavganın ardından Yılmaz ve Aladağ aileleri arasında başlayan kan davası kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, her iki aileye de teşekkür ederek, aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesinin önemine değindi.

Aileler arasında zaman zaman husumetlerin yaşandığını anlatan Uzan, şöyle konuştu:

"Aileler, akrabalar arasında husumet olabiliyor. Ancak biz inanan Müslüman din kardeşiyiz. Önce Kürt, Türk değil, önce inanan din kardeşisin, Müslüman'sın. Dinden uzaklaştığımız için, İslam'ı güzel yaşamadığımız için ve yeni nesillere yaşatamadığımız için zamanla insanoğlu maddi ve manevi çıkar çatışmalarına düşebiliyor. Bunları aşacak olanlar da aile büyükleridir. Gelecek nesillere husumetin transfer edilmemesi lazım. Çünkü bir insanı öldürmekle bütün insanlığı öldürmeyi eş değer tutan bir dinin mensuplarıyız. Başta iki ailenin büyükleri olmak üzere, barışta emeği geçen herkese teşekkür ederim."

İlçe Müftüsü Murat Karanci de Müslümanlar arasındaki husumeti sona erdirmenin Allah'ın emri olduğunu belirtti.

Yılmaz ve Aladağ aileleri arasındaki husumeti bitirmek ve barışı sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini vurgulayan Karanci, "Adam öldürmenin tarihçesine baktığımız zaman insanlık tarihi kadar eski olduğunu görürüz. Önemli olan tövbe etmek, pişman olmaktır. Biz müminlere düşen görev tarafları barıştırmak, bir araya getirmektir. Biz de bir barış heyeti kurduk. İki ailemizin isteklerini, taleplerini dinledik. Hepimiz kardeşiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini eden aile mensupları, kucaklaşarak barıştı.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Ayvalık'ta 14'üncü Uluslararası Hasat Şenliği başladıAyvalık'ta 14'üncü Uluslararası Hasat Şenliği başladı
Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulanık kan davası muş

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.