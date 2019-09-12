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Doruk’tan UEDAŞ personeline stres semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Doruk Sağlık Grubu ve UEDAŞ’ın birlikte düzenlediği seminerde çağımızın hastalığı ‘stres’ ele alındı.Doruk Yıldırım Hastanesi Klinik Psikolog Nergis Öksüz tarafından UEDAŞ personeline yönelik düzenlenen seminerde ‘iş hayatında stres ve stresten korunma yöntemleri’ anlatıldı.

Doruk’tan UEDAŞ personeline stres semineri

Doruk Sağlık Grubu ve UEDAŞ’ın birlikte düzenlediği seminerde çağımızın hastalığı ‘stres’ ele alındı.
Doruk Yıldırım Hastanesi Klinik Psikolog Nergis Öksüz tarafından UEDAŞ personeline yönelik düzenlenen seminerde ‘iş hayatında stres ve stresten korunma yöntemleri’ anlatıldı. Klinik Psikolog Nergis Öksüz, stressiz bir hayat yaşamanın mümkün olmadığını, ama stresi yöneterek zararlarını asgariye indirmenin mümkün olduğunu ifade etti. Öksüz, “Stres, baş edemeyeceğimizi düşündüğümüz bir olay sonucunda doğar. Önce zihin, sonra beden ve en son da davranışa yansır ve herkeste farklılık gösterir. Stresin kaynağının aynı sebebe bağlı olduğu durumlarda dahi kişinin olaylara verdiği tepkiler ve kaygı seviyeleri farklılık göstermektedir” diye konuştu.
İş stresi kavramına da işaret eden Öksüz, iş hayatının aile hayatının öne geçtiğini ve bu durumunda stres kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Öksüz şöyle devam etti: “İş stresi yaşamanız için, iş yerinde muhakkak bir mesele olması gerekmektedir. Bu anlamda genelde 2 kategoride mesele vardır. Ya işin kendisi, ya da beraber çalışılan kişilerle olan etkileşiminiz. Eğer stresinizin temel kaynağı işin kendisiyse; iş ya potansiyeliniz üzerindedir, ya da siz orantısız şekilde yüksek hissediyorsunuzdur. Eğer iş arkadaşlarınız stresinizin kaynağı ise; arkadaşlarınızın davranışlarına zihnen takılıyorsunuz demektir.”
“Stresle güçlü değil, sağlıklı bağ kurulması desteklenmeli”
İşverenlere birkaç tavsiyede bulunan Öksüz, sözlerini şöyle noktaladı: “Mîzaçlar ve yaşantılar farklı ise, strese cevap da değişir. Stresle güçlü değil, sağlıklı bağ kurulması desteklenmeli. Kurumda, zihin ve ruh sağlığı hizmetleri sunulmalı ya da desteklenmeli. Çünkü stres iyi yönetilemediğinde depresyon ve kaygı gibi sıkıntıları da beraberinde getirir. Bu da kişinin hem kendisine, hem de iş performansına olumsuz yansıyarak kuruma zarar verir.”

Doruk’tan UEDAŞ personeline stres semineri

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