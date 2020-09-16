Dosyası ayrılan 28 Çiftlik Bank sanığına beraat

Çiftlik Bank davasında yargılamanın niteliği dikkate alınarak dosyası ayrılan 28 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti.

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin aralarında sistemin kurucusu olan ve ‘tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 4’ü firari 48 sanıklı ÇiftlikBank davasında yargılamanın niteliği dikkate alınarak 28 sanığın dosyası ayrılmıştı. Dosyası ayrılan sanıklar hakkında karar verildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, dosyası ayrılan 28 tutuksuz sanığın "Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "Örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından dava açıldığı belirtildi.

28 sanığa beraat

Sanık savunmaları, müşteki beyanları, hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek sanıkların üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı kaydedildi. Kararda, sanıklar hakkında “Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma", "Örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" ve "Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak" suçlarından ayrı ayrı beraat verildiği vurgulandı.