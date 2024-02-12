Dosyası raftan indirildi! Veyis Ateş'e nüfuz davası açıldı: Fatih Altaylı ile Sevilay Yılman da tanıklar arasında...

3 yıl önce başrolünde iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ve gazeteci Veyis Ateş'in yer aldığı iddialar Türkiye kamuoyunu derinden sarsmıştı. İddiaların tartışılmasının Veyis Ateş gazeteciliği bırakmıştı. Ateş'in mesleğinin bırakmasına sebep olan olay ise iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuk işlerini çözme ve Türkiye'ye dönmesini sağlama karşılığında 10 milyon euro istediğinin iddia edilmesiydi.

SES KAYITLARI ÇÖZÜMLENDİ

O dönem gazeteciler Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman da bu iddiaları doğrulayan yazılar yazmışlardır. 3 yıl önce tartışılan bu konular hükümetin değişmesinin ardından yeniden gündeme geldi ve Ateş'in raftaki dosyası indi. Davada ihbarcı olan Ateş bu kez şüpheli oldu ve Ateş'e nüfuz ticareti suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Savcılık, Korkmaz ile Ateş arasındaki ses kayıtlarını internetten temin ettiği kaydın çözümü yapıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz köşe yazısında şu detayları açıkladı;

İddianameye göre Ateş-Korkmaz görüşmesi şu şekilde:

Ateş: Ihh, Bu Halk TV’de anlattığım hikâye sana anlattığım hikâye. Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Ihh, canın yaralı.

Korkmaz: Evet, doğru.

Ateş: Kızgısın, öfkelisin. Ondan sonra, dünyayı ateşe veresin var falan. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele bu, ben sana bunu ilk başta da söyledim. Az önce arandığımdı, ıhh, bir şey yapar mı? Bizi yakar mı, yıkar mı, konuşur mu, eder mi, diyorlar.

Korkmaz: Yok abi ya.

Ateş: Yok dedim, bizim itimadımız var.

Korkmaz: Allah razı olsun. Ateş: Kendisiyle buluştuğuma göre bir hakemlik, (anlaşılamadı) yaptığıma göre itimat sorumumuz olmaz dedim. Ondan sonra konuştuğumuz şeyleri sıraladı, sıraladılar.

Kayıt, Adli Tıp Kurumu’na iletildi. Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi’nce verilen raporda, “Cinsiyet, yaş, konuşma ritmi, ses tınısı, tonlama, vurgu yönlerinden benzerlikler görüldüğü” belirtildi. Raporda, Ateş ve Korkmaz görüşmesinin kaydı ile Ateş’in ses örneklerinin mukayese edildiği belirtilerek şöyle denildi: “Analizi yapılan ses örnekleri, mukayese konusu ses örnekleriyle benzerlikler göstermektedir.“

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı’nın da ifadeleri alındı.

VEYİS ATEŞ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Ateş, iddianamedeki söz konusu iddialarla ilgili olarak “İlk günden bu yana ‘Hepsi yalan, tamamı kurmaca’ diyorum. Dijital çağda yaşıyoruz. Uydurma, yalan, şantaj, montaj, isteyen herkesin kolayca işini gördüğü bir dönem. Kimsenin iftirayla yüz yüze gelmemesini, mahkemelerde, hele de suç makinesi haline gelmiş isimlere karşı, haklı olduğunu ispat etmeye mecbur bırakılacağı sınavdan geçmemesini dilerim. Davanın açılmış olması benim açımdan iyi oldu. Bu haksız itham ve iftirayı mahkemede anlatmam açısından bir fırsat oldu. Kaldı ki. jandarma ve polis raporlarında ses kayıtlarının gerçek olmadığı, sadece adli tıp raporunda tespit edilemediği belirtilmiştir” dedi.

Ateş, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Haziran 2024’te hâkim karşısına çıkacak.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





