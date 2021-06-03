Doula ne demek? Doula ile yaşam koçu arasındaki fark nedir?

En önemlisi anneye doğum tercihleri konusunda bir farkındalık yaratır. Bu farkındalık belli bir kural çerçevesi içerisinde değildir. Doula sadece anneye bilgiyi verir ve tercih etme, karar verme konusu tamamen annededir. Doula hiçbir şekilde anneyi yönlendirmez.

Doula ile çalışmaya karar veren bir anne doulasıyla tanıştıktan sonra çalışmalara başlar ve genellikle annenin evinde çalışmalarını yapar. Hamilelik süresince annenin yanında olur, ona psikolojik, fiziksel destek verir, aktif doğum pozisyonlarını öğretir, doğma fizyolojisi hakkında konuşur.

Doula, günümüzde özel bir eğitim almış belli bir tecrübeye ulaşmış doğum yaparken annenin yanında olan kişiye denir.

Eski dönemlere baktığımızda doğuran kadının yanında ona masaj yapan, cesaretlendiren, yüreklendiren bir kadın çemberi görürüz. Baba aslında hep dışarıda yer alırken artık içeride, doğumda birebir annenin yanında yer almaktadır.

Sezeryan nedenlerini , sebeplerini görüşürler, anneyi olası bir sezeryana hazırlarlar, çünkü doula demek normal doğum demek değildir ve annenin her koşulda yanında olup ona fiziksel özellikle duygusal destek vermektir.

Anne eğer çok fazla doğal doğum istiyorsa ve bir komplikasyon gerekiyorsa doğum sırasında anneyi buna hazırlamalı, önceden bilgilendirmeli ve doğumda da yanında olmalıdır.

Doulanın görevi hamilelikle başlayan bir süreç içerisinde başlar doğum ile devam eder ve lohusalık dönemi boyunca da hiçbir zaman bitmez.

Lohusalık çok önemli ve dönemi farklı bir konudur. Anne hiçbir zaman lohusalık dönemi ile ilgili bir plan yapmaz; fakat en önemli planın bu dönemde yapılması gerekir.

Doula anneyi lohusalığa hazırlar ilk haftalarında yanında olur,emzirme ile ilgili destekler, herhangi bir beslenme sorunu var mı, beslenme yerinde mi, anne dinleniyor mu bunları kontrol eder.

DOULA İLE NASIL ÇALIŞILIR?

Bir gebe doğumda bir doula ile birlikte olmaya karar verdiğinde önce bir araştırma yapar. Mevcut doulalardan, herhangi biri yada birkaç tanesiyle isterse farklı farklı zamanlarda randevu alır.