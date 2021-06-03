Doula ne demek? Doula ile yaşam koçu arasındaki fark nedir?

Doğum yaparken kadının yanında ona destek olmanın yanı sıra babanın da ekstra desteğe ihtiyacı vardır.
Eski dönemlere baktığımızda doğuran kadının yanında ona masaj yapan, cesaretlendiren, yüreklendiren bir kadın çemberi görürüz. Baba aslında hep dışarıda yer alırken artık içeride, doğumda birebir annenin yanında yer almaktadır.
Doula, günümüzde özel bir eğitim almış belli bir tecrübeye ulaşmış doğum yaparken annenin yanında olan kişiye denir.
Doula anneyi doğuma hazırlar ve hamilelik süresince çalışmaya başlar.
Doula ile çalışmaya karar veren bir anne doulasıyla tanıştıktan sonra çalışmalara başlar ve genellikle annenin evinde çalışmalarını yapar. Hamilelik süresince annenin yanında olur, ona psikolojik, fiziksel destek verir, aktif doğum pozisyonlarını öğretir, doğma fizyolojisi hakkında konuşur.
En önemlisi anneye doğum tercihleri konusunda bir farkındalık yaratır. Bu farkındalık belli bir kural çerçevesi içerisinde değildir. Doula sadece anneye bilgiyi verir ve tercih etme, karar verme konusu tamamen annededir. Doula hiçbir şekilde anneyi yönlendirmez.
Sezeryan nedenlerini , sebeplerini görüşürler, anneyi olası bir sezeryana hazırlarlar, çünkü doula demek normal doğum demek değildir ve annenin her koşulda yanında olup ona fiziksel özellikle duygusal destek vermektir.
Anne eğer çok fazla doğal doğum istiyorsa ve bir komplikasyon gerekiyorsa doğum sırasında anneyi buna hazırlamalı, önceden bilgilendirmeli ve doğumda da yanında olmalıdır.
Doulanın görevi hamilelikle başlayan bir süreç içerisinde başlar doğum ile devam eder ve lohusalık dönemi boyunca da hiçbir zaman bitmez.
Lohusalık çok önemli ve dönemi farklı bir konudur. Anne hiçbir zaman lohusalık dönemi ile ilgili bir plan yapmaz; fakat en önemli planın bu dönemde yapılması gerekir.
Doula anneyi lohusalığa hazırlar ilk haftalarında yanında olur,emzirme ile ilgili destekler, herhangi bir beslenme sorunu var mı, beslenme yerinde mi, anne dinleniyor mu bunları kontrol eder.
Bir gebe doğumda bir doula ile birlikte olmaya karar verdiğinde önce bir araştırma yapar. Mevcut doulalardan, herhangi biri yada birkaç tanesiyle isterse farklı farklı zamanlarda randevu alır.
Çalışmalarımın öncesinde bir kimya görüşmesi yapıyorum. Ücretsiz olan bu görüşme de anne adayı ve baba adayıyla tamamen sohbet içerikli birbirini tanıma ,doğum ve annenin doğum tercihleri,annenin korkuları üzerine kurulmuş bir görüşme yapıyorum. Olumlu bir cevap aldıktan sonra anne adayıyla hamilelik süresince 2 ya da 3 kez evinde calışıyoruz. Çalışmaları plan üzerinde ve baba ile birlikte yapıyoruz. Kesinlikle anne adayının doktoru ile tanışırım ve amacım doktorun işine karışmak değildir. Zaten bir doulanın böyle bir eğitimi, tecrübesi de yoktur.
Daha sonra annenin beklenen doğum tarihine göre doula nöbet tutmaya başlar. Çok önceden yapılmış önemli bir planım varsa anneyi bu durumdan haber eder ve mutlaka yedek bir doula ile anneyi tanıştırırım. Onunla da kimyası kaynaştıktan sonra da artık doğumu bekleriz ve lohusalık sürecimiz başlar.
Doula bir doğum koçu değildir. Çünkü koç olarak yönetilen bir durum yoktur. Doğum koçu Kuzey Amerika Doula Birliği tarafından yapılan açıklamada doulanın yaptığı görevler ve işlemler neticesinde koçlukla pek örtüşmemektedir bu yüzden koçluk şeklinde adlandırmamışlardır. Avrupa, Amerika bu şekilde tanımlamış ve Türkiye'ye de bu şekilde gelmiştir.
Türkiye de günümüzde hemşireler ve ebelerin de doğum sırasında anneye yardım etmelerinden dolayı onlar koç olarak adlandırılmaktadırlar. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı böyle bir ayrım yapmıştır.
Hemşire ve ebeler doğum koçu olabilirler. Dolayısıyla bir doula ile hemşire ve ebenin en büyük farkı medikal geçmişlerinin olmasıdır.
Doula olmak için aslında içten olarak doula olmayı istemeniz, ön yargılı olmamanız, doğumu sevmeniz, kadını sevmeniz ve doğumu güzelleştirmek istemeniz gerekmektedir.
Doula olmak için anne olmanız gerekmez doula adayının kadın olması, insanları sevmesi, kadınları anlaması en önemlisi doulalığı sevmesi yeterlidir.
Hamileliğin hangi döneminde bir doula ile çalışmam gerekiyor gibi bir durum yoktur. Bir doula ile birlikte olmak istiyorsanız en erken dönemi tercih etmeniz önemlidir.
Erken zamanda bir doula ile birlikte olursanız sizin için daha avantajlıdır. Çünkü birtakım bilgileri ve doğum tercihleri hakkında önceden bilgi sahibi olabilmenizi sağlar.
Çalışma kapsamında belirli bir dönem yoktur. Süreç hamilelikte başlar doğum ve lohusalıkla devam eder.
Lohusalık döneminde de doula sürekli anneyi ziyeret ve takip eder. Bu dönemde doula, annenin ne yiyeceğine karışmaz kesin kararlar koymaz sadece yönlendirmeye çalışır.
Doula doğum esnasında annenin ve babanın yanında olur, anneyi cesaretlendirir, aynı şekilde babayı da cesaretlendirir. Anneye masaj yapar, annenin çok iyi gittiğini hissettirir. Belki aktif doğum pozisyonları önerebilir.
Aslında kadın bedeni doğum yaparken nasıl hareket etmesi gerektiğini bilir, bunu içinde hisseder. Doğum sırasında kadın kendi bedenini dinlerse her şey çok daha kolay ilerleyecektir. Doula'lık bu esnada annenin yanındadır.
Doğumda babayı da idare etmek çok önemlidir, böyle durumlarda babaya küçük görevler verebilirsiniz.
Doula seçerken seçtiğiniz doulanın almış olduğu eğitime, doulanın ne kadar aktif olduğuna, tecrübesine ve referanslarına dikkat edilmelidir.
Doula ile ilk görüşme önemlidir. Aslında ilk görüşmede sezgilerinizle seçtiğiniz doula ile çalışıp çalışmayacağınıza karar verecekseniz. Çünkü doğum biraz da sezgisel bir durumdur. Doulanın anne olup olmaması, nasıl doğum yaptığı önemli değildir. Mahrem anınızda sizin yanınızda olması ve onu sevmeniz önemlidir.
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