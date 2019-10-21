Dövdüğü gelininin evini yaktı (2)

KAYINPEDER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince gözaltına alınan M.Ö., evi yaktığına dair bir kanıt bulunamayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)

