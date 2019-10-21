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Dövdüğü gelininin evini yaktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

KAYINPEDER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince gözaltına alınan M.Ö., evi yaktığına dair bir kanıt bulunamayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAYINPEDER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince gözaltına alınan M.Ö., evi yaktığına dair bir kanıt bulunamayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)

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