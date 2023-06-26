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  4. Döviz bürolarında kuyruk oluşturdular! "Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü"

Döviz bürolarında kuyruk oluşturdular! "Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü"

26.06.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kimi kurbanlık alımı ve tatil planları için döviz bozdururken, kimi de kurların yükseleceğini düşündüğü için döviz bürolarına akın etti. Macaristan'da ikamet eden bir gurbetçi vatandaş ise, "Önceden bin avroya aldığımız bir şeyi şu an 2 bin avroya alıyoruz. Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü." ifadelerini kullandı.

Döviz bürolarında kuyruk oluşturdular! "Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü"

Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde yoğun şekilde bulunan döviz büroları ve kuyumcular vatandaş akınına uğradı. Vatandaşların kimi kurların daha da yükseleceğini düşündüğü için döviz satın alırken, kimi nakit parası kalmadığından, kimi de Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık alımı ve tatil planları için döviz bozdurdu.

"HEMEN HEMEN 15 GÜNDÜR BÖYLE KUYRUK VAR"

Kurbanlık almak için döviz bozduran Alaattin Kaplan, "İhtiyaç olduğu için bozdurdum. Yükselse de düşse de bizim için fark etmiyor. Mecbur bozdurduk. Kredi çekip dolar almıştık, şimdi onu bozduracağız. Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum. Hemen hemen 15 gündür böyle kuyruk var." dedi.

"GURBETÇİLER OLARAK ALIM GÜCÜMÜZ ÇOK DÜŞTÜ"

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ikamet eden Ayhan Üstün ailesi ile vakit geçirmek için Türkiye’ye geldiğini belirterek, "Para bozdurmak için geldik buraya. Kurban Bayramı vesilesiyle doğan çeşitli harcamalarım için bozduracağım. Bozdurmak zorundayız. Elimizde lira kalmadığı için bozduruyorum. Bizim alım gücümüz çok düştü. Önceden bin avroya aldığımız bir şeyi şu an 2 bin avroya alıyoruz. Gurbetçiler olarak alım gücümüz çok düştü." diye konuştu. (İHA)

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