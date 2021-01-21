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Döviz bürosunda, 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

21.01.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Döviz bürosunda, 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir döviz bürosundan 3 bin doları ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir döviz bürosundan 3 bin doları ‘tırnakçılık’ yöntemiyle çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamarasına yansıdı.
Olay, 11 Ocak tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döviz bürosuna gelen bir şahıs döviz bozdurmak istediğini söyledi. Bürodaki görevlinin paraları bozdurduğu sırada şahıs, elindeki 3 bin doları aldı. Şahıs daha sonra görevli ile tartışmaya başladı. Daha sonra şahıs, ‘tırnakçılık’ yöntemi ile aldığı 3 bin doları alarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden döviz bürosu görevlileri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 3 bin doları çalan şahsın M.R. olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın ‘yankesicilik’ suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. M.R.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay anı kamerada
Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın döviz bürosu görevlisinin elinden 3 bin doları aldığı ve kadının ilgisini dağıtmak amacı ile tartışmaya başladığı görülüyor.

Döviz bürosunda, 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

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