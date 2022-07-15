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  4. Döviz bürosunda yanlış hesap pahalıya patladı! 10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

Döviz bürosunda yanlış hesap pahalıya patladı! 10 lira kazanmak isterken 30 bin lira kaybetti

15.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Gaziantep'te yaşandı. Kentteki bir döviz bürosu, 50 gram altını bozdurarak dolara çevirmek isteyen müşterine yanlışlıkla bin 680 dolar fazla verdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde müşterinin parayı saymasına rağmen fazlalığı etmemesi dikkat çekti. Döviz bürosu yetkilisi Hasan Kocaardıç olay sonrası "10-20 lira kazanalım derken 30 bin Türk lirası kaybımız oldu” dedi.

Merkez Şahinbey ilçesindeki bir döviz bürosunda dün saat 17.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre döviz bürosuna gelen bir müşteri, paket halindeki altınları vererek dolar satın almak istediğini söyledi. Müşterinin verdiği 6’sı 5 gramlık, 2’si 10 gramlık toplam 50 gramlık altın paketlerini alan döviz bürosu personeli, altınları 80 gram olarak hesapladı.

YANLIŞ HESAPLADI, 4520 DOLAR VERDİ

Personel, yaptığı hesap hatasından dolayı müşteriye normalde 2 bin 840 dolar vermesi gerekirken 4 bin 520 dolar verdi. Yaklaşık 30 bin Türk lirası fazladan para alan müşteri, aldığı parayı birkaç kez saydıktan sonra satış fişini alarak bürodan ayrıldı.

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KASADAKİ PARAYI SAYINCA FARK ETTİ

Akşam kasadaki parayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin 680 dolar eksik olduğunu fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği müşteriyi tespit eden çalışanlar, bin 680 dolar fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı. Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın parayı birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor.

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TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORLAR

Personelin hesap hatasından dolayı müşteriye fazladan yaklaşık 30 bin Türk lirası verdiğini aktaran döviz bürosu yetkilisi Hasan Kocaardıç, fazladan verilen bin 680 doların kendilerine geri teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

“ASLINDA FARK ETMESİ LAZIM, ARADAKİ FARK KÜÇÜK DEĞİL”

Çalışanlarının 30 gram altın parasını fazladan verdiğini belirten Hasan Kocaardıç, müşterinin paketli altınları getirip karşılığında dolar almak istediğini söyledi. Personelin 50 gram yerine 80 gram altın parası verdiğini dile getiren Kocaardıç, “Totalde 30 gram fazladan altın parası veriliyor. Şu anki kura göre yaklaşık 30 bin Türk lirası fazladan para veriliyor. Aslında karşıdaki müşterinin bu durumu fark etmesi lazım. Çünkü karşılığında dolar alıyor. Aradaki fark küçük bir fark değil. Gün sonunda yaptığımız hesapta açığı fark ettik. Güvenlik kamera görüntülerini inceledik. Oradan hangi müşteriye fazla verildiğini bulduk” ifadelerini kullandı.

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“DUYARLI BİRİNE BENZİYORDU, GERİ GETİRECEKTİR”

Fazladan para verilen müşterinin duyarlı bir kişiye benzediğini sözlerine ekleyen Kocaardıç, "Satış esnasında iletişim bilgisini almamıştık ama biz fazla parayı geri getireceğini ümit ediyoruz. Bu durumu daha önce de birkaç kez yaşamıştık. Sağ olsun duyarlı müşterilerimiz geri getirmişti. Yani yazık günah az bir para değil, 30 bin Türk lirası. Bu para veren arkadaşın sorumluluğunda. Büyük ihtimal geri getirecektir. Çünkü duyarlı bir insana benziyordu. Burada emek veriyoruz. O satıştan bir 10-20 lira kazanalım derken 30 bin lira kaybımız oldu" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep döviz bürosu
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