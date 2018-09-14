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Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 22:17 | Son Güncelleme

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye katılarak silahlı eğitim alan, daha sonra döndüğü İngiltere'den kız arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye tatile gelen İngiliz vatandaşı teröristin cezası belli oldu. Boynundaki dövmelerle dikkat çeken terörist, 7,5 yıl hapse çarptırıldı.

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, e-posta ile terör örgütü PYD/PKK içinde faaliyet gösteren 3 kişinin, Didim'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde harekete geçti.

Joseph Robinson

PKK/PYD SAFLARINA KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ

Eve operasyon düzenleyen ekipler, İngiltere uyruklu Joseph Robinson, Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el koyuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden Joseph Robinson'un, 2015'te örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirterek, "YPG'den silah eğitimi aldım; ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak, İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" dediği kaydedildi.

Joseph Robinson1

FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞLAR

Şüphelilerden Joseph Robinson ve M.Y.A.'nin, sosyal medya hesaplarında, giydikleri terör örgütünün kıyafetleriyle YPG'nin propagandasını yaptıkları tespit edilirken, V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. V.P.R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı Joseph Robinson, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Joseph Robinson2

SERBEST BIRAKILAN KIZ ARKADAŞI KAÇTI

Didim Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından İngiliz Joseph Robinson hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 ile 10 yıl, M.Y.A. hakkında ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında Joseph Robinson, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Davanın bugün görülen 4'üncü ve karar duruşmasına, tutuksuz sanık Joseph Robinson sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan kız arkadaşı M.Y.A. ise İngiltere'ye gittiği için duruşmada yer almadı. Sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Tutuksuz sanık Joseph Robinson'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Joseph Robinson hakkındaki karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi. Diğer sanık M.Y.A. ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi; ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Joseph Robinson PKK YPG terörist ingiliz terörist

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