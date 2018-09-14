Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, e-posta ile terör örgütü PYD/PKK içinde faaliyet gösteren 3 kişinin, Didim'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde harekete geçti.

PKK/PYD SAFLARINA KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ

Eve operasyon düzenleyen ekipler, İngiltere uyruklu Joseph Robinson, Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el koyuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden Joseph Robinson'un, 2015'te örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirterek, "YPG'den silah eğitimi aldım; ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak, İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" dediği kaydedildi.

FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞLAR

Şüphelilerden Joseph Robinson ve M.Y.A.'nin, sosyal medya hesaplarında, giydikleri terör örgütünün kıyafetleriyle YPG'nin propagandasını yaptıkları tespit edilirken, V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. V.P.R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı Joseph Robinson, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.