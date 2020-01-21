HABER
  4. Down sendromlu lösemi hastası çocukta gelişen "Hepatit C" için özel tedavi

Down sendromlu lösemi hastası çocukta gelişen "Hepatit C" için özel tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Down sendromlu lösemi hastası 10 yaşındaki Mesut Baştuğ, tedavisi sırasında gelişen Hepatit C'yi, Türkiye'de özel durumu olan çocukların tedavisinde ilk kez kullanılan ilaç sayesinde yendi - Çocuk Gastreonterelojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Necati Balamtekin: - "Pahalı olan bu ilaca ulaştık ve Mesut Hepatit C'yi yendi" - Baba Yavuz Baştuğ: - "Mesut ilaç kullanmamış gibi rahat. İlaç yan etki yapmadan tedavi iki ay sürdü. Mesut renk olarak normale döndü"

DUYGU YENER - Down sendromlu lösemi hastası 10 yaşındaki Mesut Baştuğ, tedavi sürecinde gelişen Hepatit C'den Türkiye'de özel durumu olan çocukların tedavisinde ilk kez kullanılan ilaç sayesinde kurtuldu.

Ankara'da yaşayan Yavuz ve Kıymet Baştuğ çiftinin 10 yaşındaki down sendromlu çocuğu Mesut Baştuğ'da, lösemi tedavisi sürecinde sarılık, halsizlik ve karaciğer enzimlerinde yükselme nedeniyle Hepatit C gelişti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Necati Balamtekin, Mesut'un tedavisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu çocuklarda löseminin daha fazla görüldüğünü söyledi.

Mesut'un lösemi tedavisi sırasında Hepatit C geliştiğini ifade eden Balamtekin, hastalığın tedavisindeki rutin ilaçları löseminin nüksüne sebep olma ihtimali nedeniyle kullanamadıklarını belirtti.

- "Firma ilacı bağışladı"

Tedavideki en büyük sıkıntının Mesut'un karaciğer enzimlerinin yüksekliği olduğunu ifade eden Balamtekin, şöyle konuştu:

"Mesut, alması gereken ilaçları alamıyordu. Karaciğerindeki Hepatit C hastalığını etkin bir şekilde tedavi ederek, Mesut'un lösemi ile ilgili tedavisine kaldığı yerden devam etmesini sağladık. Sağlık Uygulama Tebliği'nde olmadığı için Sağlık Bakanlığı ve ilgili firmanın katkılarıyla büyük bir gayret sonucu bu ilacı edinerek tedavide kullandık. Hepatit C'yi iki aylık bir süre icinde herhangi bir komplikasyon gelişmeden başarıyla yendik. Pahalı olan bu ilaca ulaştık ve Mesut Hepatit C'yi yendi. Şimdi akut lenfoblastik tedavisi devam ediyor. O süreçte çok uğraştık. Firma da tedavisi için gerekli ilacı bağışladı. Dünyada denenmiş ancak literatüre baktığımızda Türkiye'de özel bir durumu olan çocuğumuzun tedavisinde bu ilacın ilk kez kullanıldığını gördük."

- "Mesut ilaç kullanmamış gibi rahat"

Kıymet ve Mesut Baştuğ çifti ise çocuklarının tedavisinde zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Baba Yavuz Baştuğ, "Mesut ilaç kullanmamış gibi rahat. İlaç yan etki yapmadan tedavi iki ay sürdü. Mesut renk olarak normale döndü. Bütün ihtiyaçları normale döndü. Lösemi tedavisinin durması sırasında da zamanla yarışıldı. Oğlumuzun tedavisi için yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Orta kulak iltihabının yüzde 97 sebebi üst solunum yolu enfeksiyonuOrta kulak iltihabının yüzde 97 sebebi üst solunum yolu enfeksiyonu
Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutunduKardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gastreonterelojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Necati Balamteki down Gülhane Tıp Fakültesi Hepatit C Sağlık Bilimleri Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar H1N1 virüsü (domuz gribi) korkusuyla hastaneleri doldurdu

Vatandaşlarda büyük panik! Aciller doldu

Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hayatının şokunu yaşadı

Karın ağrısı şikayetiyle geldi, hayatının şokunu yaşadı

Aileler dikkat! Röntgende belli oldu

Aileler dikkat! Röntgende belli oldu

Hatay'da yüzünde dev ben olan Nazlı 11 yıl sonra tedavi olacak

Yüzünün yarısını kapladı! 11 yıl sonra kurtuluyor

Psikolojik şiddette yeni boyut: Gaslighting

Suçlu olmadığınız halde özür dileyen kişi siz oluyorsanız...

Panik atak tedavisi mümkün mü? Panik bozukluk nasıl yenilir?

Yenmek mümkün mü? Bir anda kalp atışlarınız hızlanıyorsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.