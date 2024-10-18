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  4. Down sendromlu öğrencinin ağzını bantladılar! Tepki çeken olay sonrası inceleme başlatıldı

Down sendromlu öğrencinin ağzını bantladılar! Tepki çeken olay sonrası inceleme başlatıldı

18.10.2024 00:15
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Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda, down sendromlu bir öğrencinin koli bandıyla ağzının kapatılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayın ardından harekete geçen Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Down sendromlu öğrencinin ağzını bantladılar! Tepki çeken olay sonrası inceleme başlatıldı

Merkez Yıldırım ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi. Soysal medyada yayınlanan 18 yaşındaki down sendromlu öğrencinin fotoğrafına birçok kişi tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu Bursa
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