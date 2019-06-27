Down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırma komisyonu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehim Kutlay, tıbbi rehabilitasyon tedavisi ile eğitimin eş zamanlı sürmesi gerektiğini belirterek, "Eğitim olmazsa olmaz; tıbbi tedavi, rehabilitasyon da olmazsa olmaz." dedi.

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, sorunların çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Kutlay, tıbbi rehabilitasyon tedavisi sürerken, eğitimin eş zamanlı devam etmesi gerektiğini belirtti.

Serabral Palsi veya beyin felçli bir çocuğu olan ailelerin ilk başta kendilerinden, "Yürüsün", "Tuvalete gitsin" talebinde bulunduklarını anlatan Kutlay, "Kreşe gidiyor mu?", "Eğitime başlıyor mu?" diye sorulduğunda ise ailelerin, "O sonra" yanıtını verdiğini söyledi.

Kutlay, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon ile eğitimin ayrı şeyler olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim olmazsa olmaz; tıbbi tedavi, rehabilitasyon da olmazsa olmaz. Bir çocuk özel eğitim merkezine gittiğinde sanki her şey bitmiş gibi algılanıyor. Haftada 3 gün ile olması mümkün değil. Aileler aradaki eksiği kapatmak için sistemde var olan her yolu denemeye başlıyor. Yıllar geçiyor, günlük yaşamda bağımsız olabilecek, kendine yetebilecek, belirli akademik seviyelere ulaşabilecek çocuk, mevcut kapasitesinin altında, bakıma muhtaç şekilde dolaşıyor. Bunun toplumsal maliyeti çok fazla. Devlete, aileye, bireye çok büyük toplumsal maliyeti var.