Down sendromuna eşlik eden faktörler arasında…

Down sendromu, normal insanlarda bulunan 21 kromozom çiftinin bir kromozom fazla olmasından kaynaklanıyor. Down sendromu, dünyada ve ülkemizde 750-1000 doğumda bir görülüyor. Bu sendrom fiziksel büyüme geriliği, karakteristik yüz görünümü ve orta derecede zihinsel geriliğe yol açabiliyor. Gebelik sırasında yapılan rutin testler ve doğum sırasında tespit edilebiliyor. Down sendromuna psikiyatrik bozukluklar da eşlik edebiliyor. Down sendromlu bireylerin psikiyatrik takiplerinin düzenli olarak yapılması gerekiyor.

“BU SENDROM SAPTANDIĞINDA PSİKİYATRİYE BAŞVURU 6 AY SONRA OLUYOR”

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Psikoterapist Dr. Emre Ürer, down sendromu ve down sendromlu bireylerin nelere ihtiyacı olduğu konularında açıklamalarda bulundu. Down sendromunun 21 nolu kromozomun normal insanlardan 1 fazla olması sonucu oluştuğuna değinen Uzm. Dr. Emre Ürer, “Nedeni bilinen zeka geriliklerinin en sık görüleni down sendromudur. Çocuk doğduğunda kalp anomalisi, zeka geriliği, tiroit hormonu ile ilgili bozukluklar, sindirim sistemi bozuklukları, down sendromu içerisinde sayılabilir. İlk 6 yaşta zeka ile motor gelişim bir arada seyrettiği için çoğunlukla ince ve kaba motordaki beceriler ve zekada gecikmeleri down sendromunda bir arada görebiliyoruz. Tipik yüz şekli ve doğum salonunda dahi down sendromu olduğu bilinen bir takım bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu sendrom saptandığında psikiyatriye başvuru 6 ay sonra oluyor. Poliklinikte genellikle zekadaki geriliğe ya da fiziksel kısıtlamaya yönelik özel gereksinim alanlarında özel eğitim yönlendirmeleri yapılıyor” dedi.

ZİHİNSEL YETERSİZLİK SADECE IQ DÜŞÜKLÜĞÜ DEĞİLDİR

Hastalığın bazı durumlarda farklı psikiyatrik sorunlara da yol açabileceğine değinen Dr. Ürer, “Zihinsel yetersizlik sadece bir IQ düşüklüğü olarak görülmemelidir. Çünkü toplumsal uyumda kısıtlılığın olduğu, kişilerin topluma katılımda problemlerin yaşandığı bir durumdur ve diğer psikiyatrik bozuklukların da eşlik etme ihtimali artar. Bunların içerisinde öz bakım bozukluğu, depresyon, yıkıcı davranış bozukluklarını sayabiliriz. O yüzden belli aralıklarda psikiyatrik takibin önemli olduğunu biliyoruz. Down sendromu bireylerde diğer zeka geriliklerinde olduğu gibi bazı IQ farklılıkları olabilir. Her birey aynı olmaz ya da özel gereksinimleri aynı olmaz. Bazı bireylerde fiziksel gereksinimler ön plandadır bazı bireylerde de zeka puanı daha düşüktür. Dolayısıyla bazı down sendromluların daha fazla desteğe ihtiyacı varken, diğerlerinin üniversiteyi dahi bitiren vakalar olduğunu biliyoruz. Tek bir IQ aralığından bahsetmiyoruz. Down sendromunda sınır zeka ile orta düzeyde zeka geriliği arasında geniş bir skaladan söz ediyoruz” diye konuştu.



