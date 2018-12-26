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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan İsrail tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

"On yıllardır Filistin'de insanlığın yüzünü kızartan zulümleri icat etmiş, bu zulümleri uygulamaya devam etmiş İsrail'in bugün Türkiye'ye kinle saldırdığını, itham ettiğini, iftiralar attığını görüyoruz"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "On yıllardır Filistin'de insanlığın yüzünü kızartan zulümleri icat etmiş, bu zulümleri uygulamaya devam etmiş İsrail'in bugün Türkiye'ye kinle saldırdığını, itham ettiğini, iftiralar attığını görüyoruz." dedi.

Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni sistemin ilk bütçesinin Meclis görüşmelerinin tamamlandığını, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın yeteri kadar tartışılmadığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli probleminin güveni tazelemek için doğru adımların atılması olduğunu savunan Uysal, "Bu süreçte doğru reformların yapılması büyük önem arz etmektedir. Demokratikleşme, yargı reformu, güçler ayrılığı, kurumsal yapıyı akıl ve liyakat temelinde yeniden kodlayacak, kurulların bağımsızlığını ortaya çıkaracak yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyeti Türk siyasetinin önündedir." ifadesini kullandı.

2019 yılı bütçesinin, "mart ayına kadar idare edecek bir bütçe" olduğunu ileri süren Uysal, "Türkiye'nin bütün vatandaşlarının mart sonunda büyük bir maliyetle karşı karşıya da kalacağı ortadadır." ifadesini kullandı.

Dış politikayla ilgili bölgemizde önemli hadiselerin cereyan ettiğini belirten Uysal, ABD'nin Suriye'den çıkma kararıyla Türkiye'nin için farklı farklı imkanların doğduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösteren Uysal, söyle devam etti:

"On yıllardır Filistin'de insanlığın yüzünü kızartan zulümleri icat etmiş, bu zulümleri uygulamaya devam etmiş İsrail'in bugün Türkiye'ye kinle saldırdığını, itham ettiğini, iftiralar attığını görüyoruz. Kıbrıs'ta katledilenin Türkler, PKK'nın katlettiği insanların Kürtleri olduğunu bile bile suç ortağı diyebileceğimiz Kıbrıs Rumlarıyla birlikte bugün İsrail'in PKK'yı savunduğuna da şahit oluyoruz. Oysa bu katliamların muhatabı Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, soydaşlarımız olmuştur.

Böyle bir dönem içerisinde AK Parti'nin başından sonuna yanlış Suriye politikası bu süreçte en çok İsrail'in lehine işlemiştir. Şimdi ABD'nin Suriye'den çıkış politikası, İsrail'in bölgedeki hedeflerinin aleyhine, Türkiye'nin lehine işleyecek kaygısıyla İsrail Başbakanının, Türkiye'ye bir takım ithamlarda, saldırılarda bulunulduğuna şahit oluyoruz."

Uysal, İran ve Rusya'nın değişen şartlar sonrası Türkiye'nin, Suriye'de alan genişletmesine ve özellikle de Fırat'ın doğusuna müdahalesini istemeyeceği kanaatinde olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
2019 yılı bütçesi gültekin uysal israil Suriye

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