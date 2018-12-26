DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan İsrail tepkisi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "On yıllardır Filistin'de insanlığın yüzünü kızartan zulümleri icat etmiş, bu zulümleri uygulamaya devam etmiş İsrail'in bugün Türkiye'ye kinle saldırdığını, itham ettiğini, iftiralar attığını görüyoruz." dedi.

Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni sistemin ilk bütçesinin Meclis görüşmelerinin tamamlandığını, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın yeteri kadar tartışılmadığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli probleminin güveni tazelemek için doğru adımların atılması olduğunu savunan Uysal, "Bu süreçte doğru reformların yapılması büyük önem arz etmektedir. Demokratikleşme, yargı reformu, güçler ayrılığı, kurumsal yapıyı akıl ve liyakat temelinde yeniden kodlayacak, kurulların bağımsızlığını ortaya çıkaracak yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyeti Türk siyasetinin önündedir." ifadesini kullandı.

2019 yılı bütçesinin, "mart ayına kadar idare edecek bir bütçe" olduğunu ileri süren Uysal, "Türkiye'nin bütün vatandaşlarının mart sonunda büyük bir maliyetle karşı karşıya da kalacağı ortadadır." ifadesini kullandı.