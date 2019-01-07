DP'nin kuruluş yıl dönümü

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin kuruluşunun yıl dönümüne ilişkin, "Bugün, 73 yıldır yorulmadan, yılmadan devam eden hürriyet mücadelesinin, mücadelemizin, bizden sonra da sahiplenilecek demokrasi davasının ateşinin yandığı, ateşimizin yandığı gündür." dedi.

Uysal, partisinin genel merkezinde düzenlenen 73'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, böyle bir günde bir araya gelmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Bugün sadece bir anma etkinliği gerçekleştirmediklerini belirten Uysal, "Bugün yalnız kurumsal olarak kuruluşumuzun, resmi olarak ortaya çıkışımızın yıl dönümü değil. Bugün 73 yıldır yorulmadan, yılmadan devam eden hürriyet mücadelesinin, mücadelemizin, bizden sonra da sahiplenilecek demokrasi davasının ateşinin yandığı, ateşimizin yandığı gündür. Bugün bir milletin 200 yıllık demokratikleşme sürecindeki en önemli dönüm noktasıdır. Bugün, tıpkı 73 sene evvelki gibi memleket sevdalılarının, demokrasi aşıklarının, adalet sancaktarlarının buluşma günüdür." ifadesini kullandı.