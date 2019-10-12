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Dr. Başar: “Romatoid artrit zamanında tedavi edilmezse, kalbi, akciğerleri ve böbrekleri de etkileyebilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklarla belirti veren romatoid artrit (iltihaplı romatizma) hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Dr. Başar: “Romatoid artrit zamanında tedavi edilmezse, kalbi, akciğerleri ve böbrekleri de etkileyebilir”

Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklarla belirti veren romatoid artrit (iltihaplı romatizma) hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşegül Başar, “Artrit zamanında tedavi edilmezse, kalbi, akciğerleri ve böbrekleri de etkileyebilir” dedi.
Halk arasında ‘iltihaplı romatizma’ olarak bilenen romatoid artrit hastalığı, eklemlerde oluşan iltihabi bir durum. Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklıklarla belirti veren hastalıkla ilgili bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “Romatoid artritte, özellikle el, ayak bileği, diz, dirsek gibi eklemlerin iltihaplanması sonucunda şişme, ağrı ve etkilenen eklemde hareket kısıtlılığı ortaya çıkar. Artrit sadece eklemleri etkileyebileceği gibi, tedavi edilmezse zaman içinde akciğerleri, kalbi, böbrekleri de etkileyebilir” diye konuştu.

Darbe sonucu eklemler zarar görüyor
Travmatik artritte bir darbe sonucunda eklemlerin zarar gördüğünü işaret eden Uzm. Dr. Ayşegül Başar, travmanın kendisini eklemlerde ağrı, şişme ve fonksiyon yitirmeyle belli edebileceğini söyledi. Artritin çeşitleri konusunda da bilgiler veren Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “Eklemin aldığı yara sonucu travmatik artrit ortaya çıkar. Gut artriti; vücuttaki ürik asidin atılmasında bir sorun varsa veya fazla üretiliyorsa vücutta birikmesiyle kandaki ölçüsü artar. Eklemlerde biriken ürik asit iltihaplanmaya yol açar. Kesin tedavisi olmaması ile birlikte ara ara ortaya çıkar. Yüksek tansiyon, alkol kullanımı, şişmanlık ve şeker hastalığı gibi hastalıklar gutun oluşmasında ön plandadır” şeklinde konuştu.

Enfeksiyon ciddiyse ameliyat gerekebilir
Osteoartrit ve bakteriyel artrit hakkında da açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Başar, şunları söyledi:
“Osteoartrit (eklem) artritinde eklemlerin zarar görmesi ile birlikte aşınma ve yıpranmadan dolayı kireçlenme meydana gelir. Diz, kalça ve bileklerde yani vücut ağırlığını taşıyan bölgelerde olan kireçlenmeler, toplumumuzda en yaygın olarak görülen şeklidir. Erken tanı konulması ve koruyucu önlemler alınması önemlidir. Genetik yatkınlık vardır. Bakteriyel artrit ise vücudun başka bir yerindeki bakterilerin ekleme yerleşmesi ile ortaya çıkan artrittir. Enfeksiyonun ciddi olması ile birlikte cerrahi bir tedavi gerekebilir. Antibiyotik tedavisi durumun daha da kötüleşmemesi için kullanılabilir. Bazı olaylarda hastalıklı eklemin çevresinde bulunan zarlar enfeksiyon nedeniyle zarar görebilir. Bu nedenle eklemin hareketsiz kalması mümkündür.”

Çocuklukta da görülebiliyor
Romatizmanın insan vücudunda en sevdiği yerlerin eklem bölgeleri olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “İltihaplı romatizma, hastalığın halk arasında bilinen ismidir. Çok sık rastlanan bir sistemik bağ dokusu hastalığıdır. Çocukluktan itibaren her yaşta başlayabilir. Tedavi edilmezse eklemlerde şekil bozukluğu, hareket kısıtlılığı ve yürüme bozukluklarına yol açabilir. Bu nedenlerden herhangi biriyle oluşan artrit kişide şiddetli ağrı, etkilenen eklemi kullanamama, yürümede zorluğa neden olur. Eğer tedavi edilmezse fonksiyonel kayıplar oluşabilir. Erken tedavi ile hızla iyileşme sağlanır” açıklamasında bulundu.

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