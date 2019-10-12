Dr. Başar: “Romatoid artrit zamanında tedavi edilmezse, kalbi, akciğerleri ve böbrekleri de etkileyebilir”

Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklarla belirti veren romatoid artrit (iltihaplı romatizma) hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşegül Başar, “Artrit zamanında tedavi edilmezse, kalbi, akciğerleri ve böbrekleri de etkileyebilir” dedi.

Halk arasında ‘iltihaplı romatizma’ olarak bilenen romatoid artrit hastalığı, eklemlerde oluşan iltihabi bir durum. Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklıklarla belirti veren hastalıkla ilgili bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “Romatoid artritte, özellikle el, ayak bileği, diz, dirsek gibi eklemlerin iltihaplanması sonucunda şişme, ağrı ve etkilenen eklemde hareket kısıtlılığı ortaya çıkar. Artrit sadece eklemleri etkileyebileceği gibi, tedavi edilmezse zaman içinde akciğerleri, kalbi, böbrekleri de etkileyebilir” diye konuştu.

Darbe sonucu eklemler zarar görüyor

Travmatik artritte bir darbe sonucunda eklemlerin zarar gördüğünü işaret eden Uzm. Dr. Ayşegül Başar, travmanın kendisini eklemlerde ağrı, şişme ve fonksiyon yitirmeyle belli edebileceğini söyledi. Artritin çeşitleri konusunda da bilgiler veren Uzm. Dr. Ayşegül Başar, “Eklemin aldığı yara sonucu travmatik artrit ortaya çıkar. Gut artriti; vücuttaki ürik asidin atılmasında bir sorun varsa veya fazla üretiliyorsa vücutta birikmesiyle kandaki ölçüsü artar. Eklemlerde biriken ürik asit iltihaplanmaya yol açar. Kesin tedavisi olmaması ile birlikte ara ara ortaya çıkar. Yüksek tansiyon, alkol kullanımı, şişmanlık ve şeker hastalığı gibi hastalıklar gutun oluşmasında ön plandadır” şeklinde konuştu.