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Dr. Fauci: Korona sonrası bu semptomlar geçmiyor

12.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Dr. Fauci: Korona sonrası bu semptomlar geçmiyor

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, koronavirüs hastalarında aylar sonra bile geçmeyen semptomlar dikkat çekti. Fauci bunları aşırı yorgunluk, kas ağrıları, uyku bozukluğu, ateş düzensizliği ve baş ağrıları olarak sınıflandırdı.

Koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, hastalığa yakalandıktan sonra 5 sendromun etkisini devam ettirebildiğini açıkladı.

Duke Üniversitesi’nde konuşma yapan Fauci, “Akut sonrası uzun Covid sendromu adı verilen alışılmadık bir sendrom olduğunu biliyoruz. Bunu yoğun bir şekilde inceliyoruz çünkü hastaneye yatırılmış olsun veya olmasın, semptomatik hastalıkları olan kişilerin belirli bir yüzdesinin değişken süreler boyunca kalıcı semptomları var” dedi.

Fauci’ye göre virüs vücuttan temizlendikten sonra bazı semptomlar hala bir sorun olabilir. Yani artık enfekte değiller ancak oldukça tutarlı bir takım işaret ve semptomları var.

Dr. Fauci bu semptomları şöyle açıkladı:

1)Aşırı yorgunluk

Aşırı yorgunluk en yaygın semptomlarından biri. Son dönemde yapılan bir ankette hastalık geçirenlerin hemen hemen hepsinin yorgunluk hissettiği belirlendi.

2) Kas ağrıları

Fauci kas ağrılarını devam edebilen yaygın bir semptom olarak açıkladı. Aynı ankette hastaların yaklaşık yüzde 67’si bu semptomu yaşıyor.

3) Uyku bozukluğu

Uyku bozukluğunun da yaygın bir semptomu olduğunu belirten Fauci anketine göre, hastaların yüzde 50’si gözlerini kapatmakta bile zorlandığını söyledi.

4) Düzensiz ateş yükselmesi

Fauci, hastaların genellikle üşüdüklerini veya titreme yaşadıklarını ankette bu tip hastaların oranının yüzde 29 olduğunu açıkladı.

5) Baş ağrısı

En rahatsız edici ve gizemli olanlardan birinin baş ağrısının olduğunu belirten Fauci hastaların genellikle odaklanmada veya konsantre olma zorluğu yaşadıklarını, ankete katılanların yüzde 59’unun bu semptomları yaşadıklarını söyledi.

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